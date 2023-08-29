Марго Роббі в купальнику з глибоким декольте позувала на відпочинку в Греції (фото)

Акторка, яка останні кілька місяців активно працювала над "Барбі", вирушила на заслужений відпочинок.

33-річна австралійська акторка Марго Роббі продемонструвала свою фігуру в купальнику. Зірку сфотографували разом із чоловіком, 33-річним британським продюсером Томом Акерлі, у відпустці на острові Сіфнос, Греція. Про це пише Daily Mail.

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Зірка фільму "Вовк з Волл-стріт" насолоджувалася відпочинком у суцільному білому купальнику Norma Kamali (150 доларів) з глибоким декольте і сміливим вирізом на спині. Роббі, яка, як повідомляється, заробила 50 мільйонів доларів за "Барбі", залишила волосся розпущеним, а як аксесуари вибрала масивне золоте намисто і браслети.

У якийсь момент Акерлі притягнув Марго до себе для пристрасного поцілунку, схопивши її за потилицю обома руками, а її руки обвили його шию. Пізніше чоловік акторки одягнув шапочки й окуляри для плавання під водою.

Коли Роббі йшла з пляжу, вона одягла солом'яний капелюх, чорні сонцезахисні окуляри й обмоталася рушником. На плечі вона несла помаранчеву пляжну сумку.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Марго Роббі проходила прослуховування на роль у серіалі "Американська історія жахів".

Також Фокус писав, що Марго Роббі оплатила 14 близьким друзям люксовий відпочинок.