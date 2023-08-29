У яскравій сукні з квітковим принтом: 77-річна Гелен Міррен сходила на вечерю з чоловіком (фото)

Знаменитість демонструє, що і в 78 років жінка може носити дуже яскраві кольори і мати при цьому дуже гармонійний вигляд.

78-річна англійська акторка Гелен Міррен у яскравому образі вирушила на вечерю з чоловіком, 78-річним режисером Тейлором Гакфордом. Зіркове подружжя сфотографували біля італійського ресторану Giorgio Baldi в Санта-Моніці. Про це пише Daily Mail.

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Для виходу на романтичну вечерю в популярне серед знаменитостей місце, акторка обрала яскраву синю максісукню з квітковим принтом, доповнивши її червоними балетками.

Міррен поєднала пов'язку на голові зі своїм взуттям, а всі необхідні речі на вечірньому побаченні вона склала в чорну сумочку. Як аксесуари вона одягла золоті сережки і просте намисто. Також вона в руках тримала сіру бейсболку.

Тейлор мав стильний вигляд у сорочці-поло в біло-чорну смужку, яку він поєднував з джинсами, коричневими шкіряними туфлями і сірим піджаком.

Гелен раніше захоплювалася тим, як добре вони з чоловіком провели час "уперше за 30 з гаком років" під час піку пандемії Covid. Під час виступу на шоу Грема Нортона 2022 року вона сказала: "Уперше за 30 з гаком років шлюбу ми сиділи за столом один навпроти одного і вечеряли разом щовечора протягом шести місяців — це було фантастично, чудово".

Раніше Фокус писав, що Гелен Міррен сфотографувалася для журналу в пальто за $39 тисяч.