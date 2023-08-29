Роберт Де Ніро і Тіффані Чен вийшли на прогулянку з новонародженою донькою (фото)

Для актора дівчинка, яка народилася у квітні цього року, стала сьомою дитиною.

80-річний американський актор Роберт Де Ніро і його кохана, 45-річна Тіффані Чен, були помічені на прогулянці з їхнім новонародженим малям Джією Вірджинією Чен Де Ніро в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Оскароносний актор, який відсвяткував своє 80-річчя на зірковій вечірці 17 серпня, поводився невимушено, вдягнувши блідо-блакитну футболку та шорти кольору хакі. На поясі зірка "Хрещеного батька" зав'язав чорну сорочку і доповнив аутфіт чорними кросівками. Мабуть, Де Ніро намагався залишитися інкогніто, одягнувши сіру медичну маску, джинсовий капелюх із козирком і сонцезахисні окуляри.

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Тіффані була в сірій футболці з V-подібним вирізом, бежевих штанах і сонцезахисних окулярах у золотій оправі. Довге темне волосся інструктора з бойових мистецтв було зібране у високий хвіст, і вона, здавалося, була без макіяжу. Дівчина везла в коричневому візочку новонароджену дитину.

Нагадаємо, Роберт Де Ніро вирушив на прогулянку зі старшим сином.

Також Фокус писав про перші фото сьомої дитини Роберта Де Ніро.