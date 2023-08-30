Дочка Джонні Деппа поділилася пікантними знімками з коханою (фото)

Лілі-Роуз Депп хоче, щоб світ знав, що вона щаслива у своїх нових стосунках.

Дочка Джонні Деппа і Ванесси Параді, Лілі-Роуз Депп, поділилася у своєму Instagram-акаунті серією пікантних фотографій зі своєю дівчиною, 26-річною американською співачкою Даніель Бальбуен, яка виступає під псевдонімом 070 Shake.

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Американська акторка і модель продемонструвала шанувальникам чуттєві знімки, зроблені професійним фотографом Зорою Зіхер.

Лілі-Роуз Депп і Даніель Бальбуен

В одному кадрі 24-річна зірка серіалу "Ідол" була топлес, виконуючи складний акробатичний прийом зі своєю дівчиною. Вона продемонструвала свій живіт і груди, закинувши ноги на спину в дивній позі.

Лілі-Роуз Депп і Даніель Бальбуен Фото: Instagram/lilyrose_depp

На іншому зображенні вони обидва притискалися один до одного в ліжку, а Лілі-Роуз була одягнена у верхнє бікіні із заклепками.

Підпис свідчив: "Я і чарівний принц від @zorasicher ❤️ і @jenny.shoo.pumps ❤️".

Лілі-Роуз Депп і Даніель Бальбуен Фото: Instagram/lilyrose_depp

Нагадаємо, на початку травня Лілі-Роуз Депп підтвердила свої стосунки з 070 Shake. Пара, яка зустрічається з початку 2023 року, вперше спровокувала чутки про стосунки під час Паризького тижня моди цього року. Хоча в минулому Лілі-Роуз зустрічалася з відомими людьми, вона завжди намагалася тримати свої романи в таємниці.

Раніше Фокус писав, що Лілі-Роуз Депп в ультракоротких шортах була помічена в обіймах коханої.