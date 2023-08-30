Маша Єфросиніна зворушливо привітала з річницею весілля свого чоловіка (відео)

Українська журналістка та бізнесмен Тимур Хромаєв одружилися у 2003 році та виховують двох дітей.

44-річна українська телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна привітала свого чоловіка Тимура Хромаєва з 20-ю річницею весілля. Архівні кадри знаменитість показала підписникам в Instagram.

"Двадцять років тому, під час нашого казкового весілля, Тимур прошепотів мені на вухо: "На 20-ту річницю зробимо свято ще крутіше!" В нас вже був і сценарій шаленої паті, і нескінченний лист гостей, які пройшли з нами ці роки, відіграючи в різні періоди важливі ролі для нашої родини.." — розповіла мама двох дітей, додавши, що святкування річниці не буде взагалі.

Єфросиніна зазначила, що вони з коханим, який наразі воює за незалежність України, створили оселю в Києві, народили двох дітей, побудували карʼєри, кожна з яких була направлена на розвиток як соціальної так і економічної складової країни.

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"Він, на третину осетин, на третину грузин… Я — кримчанка … Ми створили нашу Українську родину!" — зазначила українська журналістка, показавши архівні фото з весілля, моменти після народження їхніх дітей та новіші фото.

Вона додала, що росіяни обовʼязково заплатять за горе, яке принесли Україні.

"І ось тоді ми з вами будемо святкувати!" — вважає Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв

Зіркове подружжя виховує двох спільних дітей — доньку Нану та сина Олександра.

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв Фото: Instagram mashaefrosinina

Нагадаємо, Машу Єфросиніну заочно заарештували в Росії.

Також Фокус писав про реакцію Маші Єфросиніної на "пʼяні вечірки" у Києві, скандал навколо яких розгорівся взимку 2023 року.