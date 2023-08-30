Час сніданку. Дієтологи розповіли, коли потрібно снідати, щоб схуднути

Хтось радить снідати протягом години після пробудження, хтось — не раніше 9-ї ранку, а хтось і зовсім практикує відмову від ранкового прийому їжі. Дієтологи назвали ідеальний час.

Ідеальний час сніданку за останні роки настільки змінився, що його вже складно визначити. Ми виросли на чутках про те, що "сніданок — найважливіший прийом їжі за день", з іншого боку, багато експертів стверджують, що ідеальний час для сніданку і контролю ваги саме до 9 ранку, і пов'язано це зі стрибками рівня греліну, гормону голоду. Проте є й ті, хто прямо виступає за його пропуск, що наразі абсолютно не рекомендується, зокрема через неконтрольоване відчуття голоду та слабкість, яке це викличе протягом дня. Про це пише Vogue Spain.

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За словами доктора Марії Хосе Кріспін, дієтолога клініки Менорка, "не існує ідеального часу для сніданку: кожна людина повинна робити це в той час, який їй підходить найкраще, і це буде залежати від її графіка і способу життя. Догматизація призводить до плутанини, й на практиці я не раджу всім своїм пацієнтам одне й те саме".

Важливо не коли, а що їсти

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Дієтологиня визнає, що розбіжностей з приводу того, снідати чи ні, стає дедалі більше, хоча вона і рекомендує це робити: "Для мене важливіше те, що з'їдено на сніданок, аніж час, у який це з'їдено". У цьому сенсі стають актуальними деякі корисні пропозиції, такі як вівсянка, яйця або грецький йогурт на сніданок.

Ідеальний час сніданку пов'язаний зі здоровим нічним голодуванням. На думку деяких експертів, інтервальне голодування є більш ефективним методом схуднення, ніж скорочення калорій, тому доктор Кріспін рекомендує відкладати час сніданку, ґрунтуючись на цьому методі. "Найважливіша рекомендація - між вечерею та сніданком має пройти 12 годин. Це 12-годинне голодування під час сну, що має омолоджувальний і контролюючий вагу ефект". Таким чином, ми отримаємо ці переваги, снідаючи о 9:30 ранку, якщо ми вечеряли о 9:30 вечора, "але не обов'язково дотримуватися цього як догми, не всі можуть адаптуватися", — уточнює вона.

Індивідуальний підхід

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Дієтолог наголошує на важливості адаптації часу сніданку до циркадних циклів, внутрішнього годинника, що регулює наш кров'яний тиск, температуру тіла та гормони, адже він у кожної людини різний. У зв'язку з цим, експерт з довголіття Вальтер Лонго, радить зовсім відмовитися від їжі в темну пору доби, що, в свою чергу, сприятиме ранньому прийому їжі. Така практика зазвичай тягне за собою збільшення проміжку часу між вечерею і сніданком.

Однак "наше тіло гнучке, якби ми дотримувалися рекомендацій до міліметра, нам довелося б починати з того, щоб лягати спати о 10-й годині вечора, чого більшість людей не роблять", — каже Марія Хосе Кріспін. Тому ми можемо стверджувати, що "час для сніданку буде "залежати від того, о котрій годині ми вечеряли, о котрій лягли спати і о котрій встали", намагаючись робити перерву о 12 годині, але не стаючи одержимими цим.

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Вона вважає, що якщо єдиний варіант — поснідати відразу після пробудження, то краще поснідати, ніж не поснідати зовсім. "Але якщо є можливість, бажано випити чорної кави або чаю після пробудження, зробити кілька вправ, а потім поснідати. Кілька досліджень доводять, що що більше годин ми проводимо без вживання калорій, то більше користі це приносить для здоров'я, як із погляду боротьби зі старінням, так і з погляду контролю ваги", — каже дієтологиня. Тому ідеальний час для сніданку настає через 12 годин після вечері.

Нагадаємо, дієтологиня розповіла, як смачно і корисно нагодувати школяра сніданком.

Раніше Фокус писав про те, що регулярна відсутність сніданку може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

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