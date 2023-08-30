Наомі Кемпбелл привітала Майкла Джексона з днем народження (фото)

Легендарному музиканту 29 серпня 2023 виповнилося б 65 років.

53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл привітала з 65-м днем народження Майкла Джексона. Архівними кадрами з покійним музикантом зірка подіумів китайсько-ямайського походження ділиться у своєму Instagram з понад 15 млн підписників.

"З днем народження, @michaeljackson. Поп-король. Сьогодні виповнилося б тобі 65 років … Ти завжди будеш в наших серцях", — звернулася до Джексона Наомі Кемпбелл.

Модель показала низку архівних кадрів з іменинником, який пішов із життя у 2009 році внаслідок передозування лікарських препаратів. Зокрема Наомі пригадала зйомки у кліпі свого друга.

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Наомі Кемпбелл та Майкл Джексон

53-річна британська знаменитість знялася у кліпі Джексона "In the closet" у 1992 році.

"Тримає свою Барбі", "Король естради, і королева моди", "Максимальний респект 🫡 лідеру, легенді", — приєднуються до привітань Майкла Джексона підписники моделі.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл розповіла про подорожі з дворічною донькою.

Також Фокус писав про поповнення в родині Наомі Кемпбелл в червні 2023 року.