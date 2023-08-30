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49-річна Кейт Мосс вийшла на прогулянку без макіяжу (фото)

Владислава Присяжнюк
Фото: Getty Images | Кейт Мосс показала себе без макіяжу

Одного разу супермодель розповіла, що відмовилася від галасливих вечірок на користь гарного самопочуття і здорового зовнішнього вигляду.

49-річна британська супермодель Кейт Мосс вийшла на прогулянку Лондоном без макіяжу. Про це пише Daily Mail.

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Зірка подіумів, колишня завзята тусовщиця, продемонструвала бездоганний колір обличчя і, здавалася значно молодшою за свої роки. Для прогулянки вона обрала стильний образ, одягнувши вкорочену шкіряну куртку, сірі джинси з високою талією та темно-синю футболку.

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Ансамбль Мосс доповнила чорними балетками, які знову повернулися в моду, і чорною місткою сумкою. Як аксесуари власниця компанії Kate Moss Agency Limited вибрала прості золоті сережки і золоте намисто з кулоном. Вона залишила своє світле волосся розпущеним і відкинула його назад від обличчя, щоб підкреслити бездоганну шкіру.

"Коли я почала піклуватися про себе, все почало змінюватися. Я думаю, що я найщасливіша з усіх, ким я коли-небудь була", — розповіла Кейт журналу ES минулого року. Ще раніше в інтерв'ю Harper's Bazaar модель сказала, що почала значно більше піклуватися про себе, а також займатися його і проводити багато часу на свіжому повітрі.

Раніше Фокус писав, що Кейт Мосс із донькою відвідала весілля колишнього бойфренда.