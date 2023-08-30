Селена Гомес показала, як її сестра та Нікола Пельтц підстригли Брукліна Бекхема (фото)

Зіркові друзі провели разом час та змінили імідж сину Вікторії та Девіда Бекхемів.

31-річна американська співачка та акторка Селена Гомес поділилася фото в Instagram, на якому її молодша сестра Грейсі голила голову їхньому другу Брукліну Бекхему.

Дружина Брукліна, американська акторка Нікола Пельц, яка є близькою подругою Селени, також приєдналася до "домашньої перукарні".

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10-річна сестра Селени Гомес поголила голову Брукліну Бекхему Фото: Скриншот

28-річна Нікола, донька мільярдера Нельсона Пельца, посміхалася на камеру, тримавши електричну бритву в руці.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем Фото: Скриншот

Син Девіда та Вікторії Бекхем підстригся без сорочки, що дозволило йому продемонструвати низку своїх татуювань.

Опублікувавши фотографії, Селена написала, що її молодша сестра та Бруклін були "її крихітками".

Вона також опублікувала знімок, на якому тримає липку записку від свого косметичного бренду Rare Beauty, на якій написано: "Висловлюй свою думку, навіть якщо твій голос тремтить".

Селена Гомес

Нагадаємо, Селена Гомес остаточно відповіла на домисли фанатів, що її нова пісня присвячена колишньому бойфренду.

Також Фокус писав про відпочинок та елітну нерухомість Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц.