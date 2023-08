Наомі Кемпбелл показала шикарні образи від дизайнерів-початківців

Супермодель і мати двох дітей просуває молоді таланти і працює виконавчим продюсером.

Наомі Кемпбелл є однією з найвідоміших і найпопулярніших моделей у світі. Вона досі виходить на подіум, бере участь у фотосесіях, а тепер використовує свій вплив, щоб підтримувати дизайнерів-початківців. Про це пише WWD.

Наомі Кемпбелл пояснює: "Я розглядаю себе як творця змін. Як людина, здатна змінити ситуацію, я подумала, що це було б добре. Я відчувала, що це чудовий спосіб домогтися змін у галузі, домогтися визнання моїх дизайнерів-початківців і побачити їх на глобальній платформі".

Наомі Кемпбелл

Перш за все, Кемпбелл хотіла б, щоб індустрія моди змінилася, "відкривши всі кордони". На її думку, мода не повинна проводити дискримінацію і дозволяти всім і кожному, хто хоче, приїжджати і проводити покази в будь-якій країні.

Супермодель буде в центрі уваги, коли колекцію молодіжного бренду PrettyLittleThing від Наомі Кемпбелл представлять 5 вересня на показі на Cipriani Broadway у Мангеттені.

Кемпбелл ділить центр уваги з двома дизайнерами — Віктором Анате і Едвіном Томпсоном з Theophilio. Анате, маловідомий 20-річний нігерійський дизайнер, і Томпсон, уродженець Ямайки, креативник, який проживає в Нью-Йорку, її протеже.

Їхня відповідна спадщина — нігерійська і ямайська — знайшла відгук у Кемпбелл. Тож вона допомогла їм створити вбрання, які будуть показані на подіумі.

Також Наомі Кемпбелл продовжує працювати продюсером. Раніше цього року вона стала співавтором рекламного ролика "Dare to Be You" для BMW XM, високопродуктивного гібридного автомобіля. Також вона стала продюсером документального серіалу AppleTV+ "Супермоделі", в якому вона з'являється разом з Сінді Кроуфорд, Ліндою Євангелістою і Крісті Тарлінгтон.

Наомі Кемпбелл Фото: Instagram PrettyLittleThing Наомі Кемпбелл Фото: Instagram PrettyLittleThing

Час, коли вона була на піку кар'єри, Наомі зараз згадує з ностальгією.

"Цей час був таким веселим, таким креативним. Колись усі ці великі генії жили одночасно. Це було чарівно і весело. Це був дійсно період творчості. Було так приємно відчувати, що ти, як модель, береш участь у всьому цьому з дизайнерами і фотографами. Ви були частиною цього", — каже модель.

Говорячи про тих, з ким їй доводилося працювати, Наомі з особливою ніжністю згадує Аззедіна Алайю, Джанні Версаче, Іва Сен-Лорана та, звісно, Карла Лагерфельда.

Зараз, за словами Наомі, все відбувається набагато швидше. Це прискорення стосується глобального ринку швидкої моди, на якому працює PrettyLittleThing, а також його материнської компанії Boohoo.

Наомі показала на собі вбрання, які скоро продаватимуться онлайн. Це атласний комбінезон з лацканами, плащ зі штучної шкіри з поясом, мінісукня з коміром-бретелькою, вечірня сукня кремового кольору і сукня, що оголює стегна, розшита паєтками.

Нагадаємо, раніше супермодель повідомила, що стала матір'ю вдруге. Судячи з усього, її син з'явився на світ завдяки сурогатному материнству, як і її старша дочка.