Король Чарльз ІІІ пішов проти волі принца Вільяма, пробачивши принца Ендрю
Герцог Йоркський, якому не дозволяли зʼявлятися на публічних заходах королівської родини, напередодні відвідав церковну службу в Балморалі в компанії принца Вільяма та Кейт Міддлтон.
Король Великобританії Чарльз ІІІ "скасував рішення" принца Вільяма, щоб прийняти принца Ендрю назад у королівську сім'ю після низки скандалів. Про це пише Mirror.
74-річний британський монарх дав зрозуміти членам королівської сім’ї, що принца Ендрю більше "не закриватимуть", і припустив, що принц Уельський відвезе його до церкви в Шотландії на службу. Поява герцога Йоркського поруч із майбутніми королем і королевою розглядалася як серйозний прогрес у процесі реабілітації Ендрю.
Один із інсайдерів припустив, що виникла певна плутанина щодо того, як 63-річний Ендрю їхатиме до церкви, поки йому не подзвонили в неділю вранці перед тим, як піти. Після публічної заяви про підтримку від Вільяма та Кейт, коли Ендрю їхав у машині до та із служби в Балморалі, де члени королівської сім’ї перебувають у відпустці, одне джерело сказало: "Це більше, ніж він (Ендрю) міг бажати".
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Королівські джерела визнали підтримку Ендрю визначним поворотом подій після того, як і Чарльз ІІІ, і принц Вільям у 2022 році просили покійну королеву Єлизавету ІІ позбавити його військових титулів і благодійного патронажу після звинувачень у зґвалтуванні та дружби з Джеффрі Епштейном.
Принц Вільям раніше заявляв, що бойкотуватиме Платиновий ювілей королеви у червні 2022, якщо його дядькові дозволять взяти участь у процесії. Покійна Єлизавета ІІ бажала, щоб її скандальний син приєднався до параду в День підв’язки у Віндзорському замку, але її "заблокували" спадкоємці, які люто відреагували, припустивши, що може бути "негативна реакція", якщо його побачать на публіці.
Нагадаємо, король Чарльз ІІІ не відвернеться від свого меншого брата.
Також Фокус писав про повернення герцога Йоркського в замок Балморал раніше за інших членів королівської родини.