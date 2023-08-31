Прикраси, одяг та виховання дітей: як Кейт Міддлтон повторює принцесу Діану

31 серпня 1997 року мама принца Вільяма та принца Гаррі загинула в автокатастрофі в Парижі, проте продовжує жити в памʼяті своїх рідних.

Кейт Міддлтон часто віддає належне покійній матері свого чоловіка принца Вільяма, Діані, принцесі Уельській – через її одяг, методи виховання, вибір способу життя тощо. Про це пише Hello! Magazine.

І принц Вільям, і його дружина розповідають про покійну Діану своїм трьом дітям, принцу Джорджу, принцесі Шарлотті та принцу Луї.

У документальному фільмі 2017 року "Діана, наша мати: її життя та спадщина" майбутній король Великобританії розповів, що "постійно" розмовляє зі своїми дітьми "про бабусю Діану" перед сном, щоб вони знали, що "в їхньому житті є дві бабусі".

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Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

Кохана старшого сина короля Чарльза ІІІ, яка раніше була герцогинею Кембриджською, у вересні 2022 року після смерті Єлизавети ІІ отримала титул принцеси Уельської. Королівські джерела розповідали, що вона "цінує історію, пов’язану з цією роллю, але, зрозуміло, захоче дивитися в майбутнє, будуючи свій власний шлях".

Якими способами Міддлтон вшановувала памʼять покійної матері свого чоловіка?

1. Ім'я принцеси Шарлотти

Попри те, що Діана ніколи не бачила своїх онуків, Вільям і Кейт знайшли зворушливий спосіб згадати принцесу, коли їхня народилася їхня донька у 2015 році. Подружжя вирішило назвати свою другу дитину на честь матері Вільяма і дало їй повне ім’я Шарлотта Елізабет Діана.

У 2021 році уже Меган Маркл та принц Гаррі назвали свою доньку Лілібет Діана, вшановуючи памʼять покійної принцеси.

Принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

2. Принцесу Шарлотту хрестили в тій же церкві, що й Діану

Принц Вільям і Кейт Міддлтон вирішили охрестити свою спадкоємицю в місці, яке займає особливе місце в їхніх серцях – церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі.

Саме тут у серпні 1961 року хрестили Діану.

Принцеса Діана в дитинстві Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

3. Кейт згадала Діану, коли вийшла з пологового будинку з принцом Джорджем

Після народження першого сина дружина принца Вільяма поговорила зі ЗМІ на сходах лікарні Святої Марії в Лондоні у 2013 році, згадуючи Діану, коли вона представила світові свого первістка Вільяма в 1982 році.

Міддлтон обрала для появи синю сукню в горошок в стилі ампір: Діана вийшла з лікарні в такій же сукні від Catherine Walker.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з принцом Джорджем Фото: Getty Images

4. Кейт віддала принца Джорджа в дитячий садок Монтессорі

Саме Діана наполягла на тому, щоб її діти навчалися за стінами палацу, тому, коли принцу Вільяму настав час піти в дитячий садок, вона записала його до місіс Майнорс у західному Лондоні.

Діана сама була асистентом дитячого садка в школі Young England Kindergarten, який використовує метод Монтессорі — збалансовує роботу та гру та заохочує дітей розвиватися власним темпом.

Первісток Вільяма та Кейт також відвідував дитячий садок Монтессорі.

Принц Джордж Фото: Facebook/George, Prince of Cambridge

5. Мова тіла з дітьми

Кейт так само захищає своїх трьох дітей, як Діана захищала Вільяма та Гаррі. Експертка з мови тіла Патті Вуд каже, що їхня мова тіла з дітьми дуже схожа.

"Обидві жінки неймовірно практичні, вони завжди зосереджені на своїх дітях, навіть незважаючи на хаос навколо них". Описуючи фотографію Діани з рукою на животі Вільяма, вона продовжила: "Цей зв’язок 1-на-1 змушує дітей почуватися в безпеці. Це рух якоря, який особливо важливий у потенційно стресових ситуаціях".

Коментуючи схожу фотографію Кейт і Джорджа, вона додала: "Це один із способів, як батьки показують своїм дітям, що вони рівні. Ми бачимо це з принцесою Діаною і Кейт Міддлтон, а також з принцом Вільямом".

Кейт Міддлтон та принц Джордж Фото: Getty Images

6.Каблучка

Майже на кожній офіційній події, яку відвідує Кейт, принцеса завжди надягає свою каблучку з діамантом, яка раніше належала Діані. У 2010 році під час освідчення принц Вільям подарував її своїй коханій.

Каблучка Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

7. Інші прикраси

Окрім обручки, Кейт також володіє ще одним ювелірним виробом, який раніше належав її покійній свекрусі.

Невдовзі після одруження Вільяма та Кейт у 2011 році нареченій подарували сережки з діамантами та сапфірами, які пасували до її обручки та спочатку належали Діані.

Сережки принцеси Діани Фото: Getty Images

8. Кейт порівнювали з Діаною у її образах

Вирішуючи, що одягнути для своєї поїздки до Малайзії у 2012 році, Міддлтон, судячи з усього, звернулася до Діани за натхненням.

Вона покрила волосся білою хусткою, щоб відвідати мечеть Ассякірін у Куала-Лумпурі, і була разюче схожа на Діану, коли вона відвідала лікарню Шаукат Ханум у Лахорі, Пакистан у 1996 році.

Кейт Міддлтон у 2012 році Фото: Getty Images

9. Кейт одягає улюблену тіару Діани для особливих випадків

Дружина принца Вільяма кілька разів обирала сліпучу тіару "Lover's Knot", яка була фаворитом принцеси Діани. Зокрема в ній Міддлтон зʼявилася на весіллі принца Йорданії Хусейна у червні 2023 року.

Улюблена тіара принцеси Діани Фото: Daily Mail

10. Кейт черпає натхнення для стилю своїх дітей у Діани

Коли принц Джордж відвідав хрестини своєї сестри в липні 2015 року, хлопчик був одягнений з голови до ніг у вбрання, схоже на те, що колись носив його батько Вільям у дитинстві. Одягнений у білу сорочку та червоні шорти, Джордж повторив образ свого батька, коли Вільям пішов до лікарні, щоб зустрітися зі своїм братом Гаррі вперше в 1984 році.

Принц Джордж Фото: Getty Images

11. Кейт любить кататися на лижах зі своїми дітьми, як і Діана

Вільям і Кейт провели свою першу таємну відпустку із сім'єю з чотирьох осіб у березні 2016 року у Французьких Альпах.

Принцеса Діана колись везла своїх дітей на зимові канікули до Австрії, де вони разом тренувалися на лижах і каталися пліч-о-пліч на підйомниках.

Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

12. Вільям і Кейт йдуть стопами Діани в Тадж-Махалі

Приблизно через 24 роки після того, як Діана відвідала Тадж-Махал – один із найвідоміших символів Індії – Вільям і Кейт пішли стопами принцеси і навіть відтворили її фото під час свого офіційного туру у 2016 році.

Кейт Міддлтон та принц Вільям у Тадж-Махалі Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі хотів подарувати обручку принцеси Діани своїй дружині, проте віддав її Вільяму.

Також Фокус писав пікантний подарунок принцеси Діани принцу Вільяму на 13-річчя.