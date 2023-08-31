Колишній чоловік Дженніфер Еністон провів вечір із 29-річною акторкою (фото)

Після розлучення з Дженніфер Еністон, Теру ні з ким не зустрічався кілька років.

52-річний американський актор і сценарист Джастін Теру провів вечір із молодою акторкою Ніколь Брайдон Блум. Про це пише PageSix.

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Дует сфотографували в Altro Paradiso в Нью-Йорку. Судячи зі знімків, Теру і 29-річна Блум не могли відірватися одне від одного під час вечері в закладі. Зірка "Американського психопата" фліртував із дівчиною.

Потім дует попрямував до закладу Ray's Bar в Нижньому Іст-Сайді, співвласником якого є Теру, обійнявши Блум за талію. Провівши вечір у дайв-барі, пара пішла разом.

Акторка HBO, яка на 23 роки молодша за Теру, з'явилася в кількох популярних телешоу, включно із "Законом і порядком: СЗВ" і "Справою", згідно з її профілем на IMDb. Вона також грає головну роль у другому сезоні драми HBO "Позолочений вік".

Невідомо, звідки Теру знайомий з висхідною телезіркою, але вони обидва були сфотографовані на страйку SAG-AFTRA в Нью-Йорку на початку цього місяця. Крім того, цей вечір став першим разом, коли Теру дав привід думати про нові романтичні стосунки після його розлучення з Дженніфер Еністон 2018 року. Він і 54-річна зірка "Друзів" були одружені два з половиною роки.

Дженніфер Еністон і Джастін Теру Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, що Джастін Теру висловився про стосунки з Дженніфер Еністон.