Остін Батлер і Кайя Гербер помічені на побаченні в Беверлі-Гіллз (фото)

Зіркова пара разом уже майже три роки.

21-річна американська модель Кайя Гербер і 32-річний актор Остін Батлер були помічені на побаченні в Беверлі-Гіллз. Про це пише Daily Mail.

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Зірка подіумів і зірка фільму "Елвіс" трималися за руки, прямуючи на вечерю в ресторан Funke. Прогулянка пари сталася через кілька днів після того, як їх помітили в Малібу в гостях у молодих батьків Карлі Клосс і Джошуа Кушнера.

Дочка Сінді Кроуфорд і Ренді Гербера була в коричневому жилеті без рукавів, який підкреслює її струнку фігуру. Кайя доповнила образ чорними вільними штанами і відповідними замшевими балетками. В якості аксесуарів модель вибрала зелену сумку і срібні сережки. У дівчини був мінімалістичний макіяж і розпущене волосся.

Тим часом її супутник для побачення в Західному Голлівуді обрав чорну ретро-футболку панк-гурту Das Klown з Південної Каліфорнії 90-х років і чорну шкіряну куртку. Його аутфіт завершили чорні штани і шкіряні черевики.

Нагадаємо, юна модель і знаменитий актор зустрічаються з грудня 2021 року. І попри 10-річну різницю у віці, зіркові батьки Каї дали їм схвалення.

Нагадаємо, Кайя Гербер і Остін Батлер вирушили на прогулянку з домашнім улюбленцем.

Також Фокус писав про паризьке побачення Кайї Гербер і Остіна Батлера в липні 2023 року.