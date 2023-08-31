Дружина Кевіна Костнера вимагає, щоб він забезпечив розкішне життя їхнім дітям

Попри розлучення зіркової пари, Крістін Баумгартнер хоче, аби її діти подорожували на приватних джетах та жили в маєтку.

Дружина Кевіна Костнера Крістін Баумгартнер хоче, щоб їхні троє дітей продовжували жити розкішно, попри розлучення батьків. Про це пише Us Weekly.

Колишня дизайнерка сумок звернулася до суду з проханням зобов’язати зірку "Єллоустоуну" виплачувати їй майже 200 000 доларів щомісяця як аліменти, щоб їхні діти могли підтримувати той самий рівень життя, до якого вони звикли.

"Суд зобов’язаний встановити аліменти на дітей на такому рівні, щоб діти, перебуваючи з Крістін, вели спосіб життя, який можна порівняти з тим, яким вони користуються, коли вони з батьком", – написала команда юристів Баумгартнер у записці, поданій перед судом.

"Ухвала суду повинна дозволяти дітям отримувати підтримку на рівні, який відповідає значному статку Кевіна, навіть якщо цей рівень підтримки також покращує рівень життя Крістін".

Команда юристів Баумгартнер заявила, що її діти — 16-річний Кейден, 14-річний Хейс і 13-річна Грейс — повинні жити в "будинку, подібному до будинку Костнера", коли вони перебувають під опікою матері. А маєток Костнера коштує понад 140 мільйонів доларів.

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Крістін Баумгартнер та Кевін Костнер Фото: Getty Images

Крім того, адвокати матері трьох дітей написали, що спадкоємці експари повинні мати можливість поїхати на "подібні канікули", коли вони з нею, що включає приватний політ.

"Оскільки діти літають на приватних літаках, щоб поїхати на розкішні канікули, коли вони з батьком, Сімейний кодекс наказує, що Кевін повинен платити достатню кількість аліментів Крістін, щоб діти могли поїхати на подібні канікули, коли вони з нею", — йдеться в повідомленні юристів.

Крістін Баумгартнер та Кевін Костнер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кевін Костнер подорожує на приватному джеті.

Також Фокус писав про переїзд Крістін Баумгартнер з маєтку Кевіна Костнера.