Як прибрати запах поту: 6 ефективних домашніх засобів, які працюють

Коли ми перебуваємо в закритому й спекотному приміщенні і сильно потіємо, то відчуваємо збентеження та думаємо, що від нас неприємно пахне. Що ж, це трапляється з усіма, але ви маєте знати про засоби, які допоможуть впоратися з неприємним запахом поту.

На відміну від поширеної думки, піт — не єдиний фактор, що спричиняє неприємний запах тіла. Ви можете сильно потіти і при цьому не мати неприємного запаху. Хіба це не дивно? Зворотне також можливе: ви можете взагалі не пітніти, але запах з пахв все одно буде відчуватися. Запах виникає головним чином через взаємодію бактерій з потом на шкірі. Якщо вас дратує неприємний запах під пахвами і ви ставите питання, як назавжди позбутися його, у нас є кілька порад та прийомів, які можуть виявитися вам корисними. Про це пише Pharm Easy.

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Що викликає неприємний запах пахв?

Фото: Freepik

Коли ми пітніємо, жир, сіль та вода, присутні в поті, змішуються з бактеріями, вже присутніми на нашій шкірі, внаслідок чого з'являється запах. Їжа, яку ми їмо, гормони та ліки також можуть відігравати роль у появі запаху з пахв. Це може трапитися з ким завгодно, але деякі люди більш сприйнятливі до появи неприємного запаху тіла, ніж інші. Ось деякі фактори, які можуть призвести до появи неприємного запаху під пахвами:

ваші гени можуть зробити вас більш схильними до появи неприємного запаху під пахвами;

стан стресу або занепокоєння;

вправи;

спекотна погода;

зайва вага;

певні захворювання також можуть призвести до розвитку своєрідного запаху з пахв;

подагра;

інфекційні захворювання;

захворювання печінки та нирок;

діабет;

менопауза;

захворювання щитоподібної залози;

сірковмісні продукти: цибуля, капуста, броколі, цвітна капуста, червоне м'ясо і часник;

інші продукти, що спричиняють неприємний запах тіла: кофеїн, алкоголь, гострий соус або інші гострі продукти, спеції, як-от карі або кмин.

Фото: Freepik

Це сам по собі симптом, який може бути індикатором основного захворювання або просто викликаний певними зовнішніми умовами, такими як спекотна погода.

Неприємний запах поту може доставляти масу незручностей і завдавати дискомфорту під час повсякденної діяльності. Ви можете подумати: "Як позбутися запаху під пахвами?" Є кілька домашніх засобів від неприємного запаху під пахвами, які ви, можливо, захочете спробувати.

Лимонний сік

Лимонний сік містить лимонну кислоту, яка вбиває бактерії. Як засіб від неприємного запаху під пахвами можна взяти лимон, вичавити з нього сік, а потім змішати цей сік з водою. Ви можете налити лимонний сік у розпилювач і розпорошити його на пахви. Ви також можете нанести трохи цієї суміші прямо на пахви, якщо у вас немає розпилювача.

Харчова сода

Фото: Freepik

У шкірі є натуральні кислоти, які харчова сода може збалансувати, що своєю чергою, допоможе зменшити неприємний запах поту. Ви можете взяти невелику кількість харчової соди та змішати її з невеликою кількістю води, щоб вийшла напівтверда паста. Нанесіть цю пасту на пахви і дайте їй висохнути. Після того, як вона висохне, змийте.

Яблучний оцет

Яблучний оцет містить кислоту, яка допомагає ефективно знищувати бактерії. Таким чином, його можна використовувати як один із домашніх засобів від неприємного запаху пахв. Ви можете взяти кілька крапель яблучного оцту і розвести його в невеликій кількості води. Потім можете налити розведену воду в пульверизатор й розпорошити її на пахви або просто нанести приготовлену суміш за допомогою ватного тампона.

Куркума

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Куркума може допомогти ефективно вбити бактерії, які вступають у реакцію з потом та викликають неприємний запах. З порошку куркуми приготуйте не надто рідку пасту, нанесіть приготовлену суміш на пахви та залиште на деякий час. Потім змийте. Регулярне використання цього засобу може виявитися хорошим засобом від неприємного запаху під пахвами.

Антибактеріальне мило

Ви можете використовувати антибактеріальне мило, яке допомагає зменшити кількість бактерій на шкірі й тим самим знизити ймовірність появи неприємного запаху тіла. Приймаючи ванну, обов'язково приділіть увагу пахвам і ретельно очистіть їх, щоб зменшити бактеріальне навантаження. Можливо, це один із найпростіших домашніх засобів від неприємного запаху під пахвами, який ви можете спробувати.

Одяг

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Носіння вільного одягу з бавовни допоможе зменшити неприємний запах тіла. Може бути корисно носити одяг із тканини, що відводить вологу. Бюстгальтери та спідня білизна з цієї тканини буде прекрасним рішенням. Регулярне прання та носіння чистого одягу також допоможуть зменшити неприємний запах під пахвами.

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