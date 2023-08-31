Ольга Куриленко в ніжній сукні відвідала Венеційський кінофестиваль-2023 (фото)
Уродженка Бердянська зʼявилася на фотоколі картини "Про гроші та кров", у якій виконала головну роль.
43-річна україно-французька акторка Ольга Куриленко відвідала другий день 80-го Венеційського кінофестивалю в Італії. Про це пише Daily Mail.
Подія проходитиме на острові Лідо з 30 серпня по 9 вересня 2023 року та офіційно визнана FIAPF (Міжнародна федерація асоціації кінопродюсерів). Фестиваль відкрився прем’єрою італійського фільму "Команданте" режисера Едоардо Де Анджеліса.
Ольга Куриленко, яка народилася в Бердянську, зʼявилася на публіці під час другого дня кіноподії у ніжно-рожевій сукні на бретельках від ліванського дизайнера Elie Saab.
"Дівчина Бонда" відвідала фотокол картини D'Argent Et De Sang ("Про гроші та кров"), майбутнього французького мінісеріалу, у якому вона зіграла головну роль.
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Зверху та знизу сукні були білі вишиті квіти. Свій приголомшливий ансамбль українка поєднала з блискучими туфлями на підборах і зав’язала своє довге темне волосся у високий хвіст.
Також Ольга додала до елегантного образу срібні сережки-кільця та золотий ланцюжок.
Нагадаємо, Ольга Куриленко зʼявилася на публіці в сукні українського бренду.
Також Фокус писав про зйомки Ольги Куриленко в бойовику, у якому вона билася з російським олігархом.