Сальма Хаєк продемонструвала фігуру в стильному бікіні

Знаменитість позувала в стильному комплекті, що складається з верху бікіні та спідниці.

56-річна американо-мексиканська акторка Сальма Хаєк Піно продемонструвала фігуру на новій світлині. Літній знімок зірка опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

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Зірка фільму "Фріда" потішила шанувальників на новому знімку, показавши декольте у відвертому синьому верху бікіні з маленькими вирізами, що підкреслює її бюст і підтягнутий живіт. Вона поєднала стильний трикутний верх з яскравою синьо-білою спідницею з малюнком і бахромою.

Спираючись однією рукою на стіну, а іншою — на перила сходів, Хаєк розпустила своє чорне волосся і продемонструвала бездоганний колір обличчя без макіяжу.

Сальма Хаєк Фото: Instagram salmahayek

Нагадаємо, кілька тижнів зірка фільму "Вічні" відпочивала з родиною в Мексиці. До неї приєдналися чоловік, бізнесмен Франсуа-Анрі Піно, донька Валентина, мама акторки та діти її коханого від попередніх союзів.

За цей час Хаєк регулярно ділилася з фанатами фотографіями в купальниках. Напередодні знаменита актриса позувала в бірюзовому суцільному купальнику Gucci на тлі океану. Раніше Сальма також приміряла чорний купальник з пікантним вирізом.

Також Фокус писав про те, який вигляд Сальма Хаєк має без макіяжу.