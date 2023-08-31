Принц Гаррі лисіє через сварки з королівською родиною, — експерт

У серпні 2023 року меншого сина короля Великобританії Чарльза ІІІ висміяли за явний фотошоп своєї зачіски.

38-річний принц Гаррі може втрачати волосся через стрес на фоні постійного розриву із сім’єю. Про це пише The Daily Star.

Спенсер Стівенсон, засновник SpexHair та експерт з пересадки волосся, сказав, що герцог Сассекський страждає від конфліктів з близькими людьми.

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Принц Гаррі Фото: Скриншот

"Через велику кількість стресу, який він, мабуть, пережив останніми роками, стикаючись із усіма обставинами, що оточували його та його життя, це безперечно негативно вплинуло на його волосся", — сказав Стівенсон.

Принц Гаррі був розкритикований у серпні 2023 року за його новий знімок, який був опублікований на сайті фірми BetterUp, що займається лікуванням "психічного здоров’я". На фото явно було додане волосся на лисіючу голову герцога Сассекського.

Принц Гаррі Фото: Скриншот

Зокрема Стівенсон припустив, що принц Гаррі, можливо, використовував волосяні волокна Nanogen для потовщення волосся, продукт, який продається на Amazon приблизно за 40 доларів.

Нагадаємо, принц Гаррі зберігав каблучку принцеси Діани тривалий час, проте віддав її Вільяму.

Також Фокус писав про вигляд та наповнення кабінету принца Гаррі.