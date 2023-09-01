Дружина Кевіна Костнера відповіла, чому друг актора заплатив їй 20 000 доларів

На фоні скандального розлучення Крістін Баумгартнер відпочивала на Гаваях з близьким другом актора.

Дружина американського актора Кевіна Костнера Крістін Баумгартнер засвідчила, що чоловік, з яким вона була сфотографована під час відпустки на Гаваях влітку 2023, не є її хлопцем. Про це пише TMZ.

Актор "Єллоустоуну" та 49-річна дизайнерка сумок відвідали слухання на фоні свого розлучення в Санта-Барбарі в четвер, 31 серпня 2023, і Баумгартнер дала свідчення.

Крістін розповіла про свою липневу поїздку на Гаваї, де вона була сфотографована з давнім другом Костнера, банкіром Джошем Коннором, заможним фінансистом, який живе неподалік від особняка зірки в Карпінтерії, Каліфорнія.

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Крістін Баумгартнер та Кевін Костнер Фото: Getty Images

Крістін зізналася, що, попри те, що Джош дав їй 20 000 доларів, вони не зустрічаються, і що вона жила в кімнаті з найкращою подругою під час перебування на Гаваях.

Раніше Костнер сказав, що Крістін вводить в оману, і 20 000 доларів їй "нещодавно подарував бойфренд".

Коннор, який живе в Санта-Барбарі, є давнім другом Костнера і нещодавно розлучився зі своєю дружиною Патрісією.

Актор звинуватив свою дружину у романтичних стосунках з ним, але коли адвокат Баумгартнер прямо запитав її, чи він її хлопець, вона твердо відповіла: "Ні".

Жінку також запитали про 20 000 доларів, які їй дав Коннор, і вона сказала суду, що 10 000 доларів дали її матері, "тому що вона хвилювалася за свій будинок".

Крістін Баумгартнер та Кевін Костнер Фото: Getty Images

Вона зі сльозами зізналася, що Костнер платив її матері 5000 доларів на місяць "роками", але виплати припинилися, коли вони розлучилися.

Баумгартнер сказала, що вона повернула інші 10 000 доларів Коннору, "тому що вони їй зараз не потрібні".

Нагадаємо, Крістін Баумгартнер вимагає, щоб Костнер забезпечував їхнім дітям розкішне життя.

Також Фокус писав про відпочинок колишньої коханої Кевіна Костнера на Гаваях.