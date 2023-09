73-річна учасниця АВВА Агнета Фальтског випустила першу сольну пісню за 10 років

Шанувальники високо оцінили нову композицію і вже з нетерпінням чекають повноцінного альбому.

Учасниця легендарного шведського гурту ABBA Агнета Фальтског представила сольний трек під назвою Where Do We Go From Here, що став першим за останні 10 років. Її прем'єра відбулася на радіо BBC Radio, де артистка давала інтерв'ю ведучій Зої Болл. Пізніше офіційне аудіо з'явилося на YouTube-каналі зірки.

Пісня вийшла дуже мелодійною, що зворушило фанатів до глибини душі. Вони відразу ж поспішили залишити коментарі під відео.

"Агнета — ідеальний ангел з прекрасним голосом, і я люблю її", "Дуже сподобалася нова пісня Агнети! І яке чудове інтерв'ю. Сльози на очах о 3.45 ночі! Спасибі Агнеті і Зої Болл!", "Приємно чути нову музику від Агнети Фальтског!". Було б чудово, якби після А+ вийшов повноцінний новий альбом", "Буквально немає стильнішої, витонченішої, милішої і красивішої жінки, ніж Агнета Фальтског", "Просто обожнюю цю пісню. Я був дуже схвильований, почувши Агнету", — пишуть шанувальники 73-річної співачки.

Агнета зізналася, що на запис пісні зважилася абсолютно випадково.

"Кілька років тому я почула по радіо одну з пісень з мого останнього альбому "А". У мене залишилося багато приємних спогадів про створення цього альбому, тому я не міг не посміхнутися: час летить непомітно... Раптово мене осінило: як би звучав альбом, якби ми зробили його сьогодні...? Я не могла перестати думати про це. Я звернулася до хлопців, які продюсували "А" ще 2013 року: "Що б ви, хлопці, подумали про переосмислення "А" і створення абсолютно нової його версії?" Їм сподобалася ця ідея! "Давай спробуємо!" Через деякий час я почула першу перероблену пісню, і мушу сказати, що вона мені дуже сподобалася! Це звучало так свіжо і сучасно, навіть краще, ніж я собі це уявляла! Ми назвали альбом A+ і як вишеньку на торті навіть записали абсолютно нову пісню! І це буде перше, що ви почуєте від мене. Тепер мені кортить почути, що ви про це думаєте!" Сподіваюся, вам це сподобається так само, як і мені!" — заявила вона напередодні прес-релізу.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Агнета виконує соло на виступі АВВА 1975 року

Днями Агнета уклала великий контракт зі звукозаписною компанією BMG, з якою працює співачка Кайлі Міноуг. Це сталося через два роки після того, як гурт ABBA випустив перший за 40 років альбом Voyage. Фальтског настільки сподобалося працювати в студії, що артистка вирішила відновити сольну кар'єру.

"Протягом кількох місяців вона регулярно спілкувалася з командою BMG у Лондоні, і вони допомогли їй розвинути нове звучання. Після довгої роботи над новою музикою нарешті з'явилася композиція, яка їй подобається і вже готова до випуску", — пише The Sun з посиланням на свої джерела.

Уперше Агнета досягла успіху у Швеції, випустивши 1968 року однойменний дебютний альбом. У травні 2013 року вона представила нову платівку "A", спродюсовану Йоргеном Елофссоном і Пітером Нордалем.

Раніше Фокус писав, що 70-річний гітарист культової шведської групи ABBA Лассе Велландер помер на 71-му році життя після тривалої боротьби з онкологією.