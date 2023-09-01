"Ні!": Дженніфер Лопес нагадала, що перша одягла образ, у якому зʼявилася Шакіра (відео)

І Джей Ло у 2018 році, і Шакіра у 2023 зʼявилися в однакових пальтах від нідерландського модного дому.

54-річна американська співачка Дженніфер Лопес постала в такому ж образі, як і Шакіра. Архівним відео зірка сцени ділиться у своєму Instagram.

Втім, ефектний аутфіт від Viktor&Rolf дружина Бена Аффлека приміряла ще у 2018 році.

"НІ😉 Повернення 🎶 Té Boté", — підписала Джей Ло уривок зі свого кліпу 5-річної давності.

На артистці було біле пальто, прикрашене одним словом, написаним гігантськими тривимірними літерами "NO". Волосся Джей Ло тоді зібрала в довгу косичку.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Дженніфер Лопес

"Не можу перестати сміятися з цього пальта "НІ"", "Шакіра на 5 років трохи запізнилася з таким виглядом😂", "Сама королева!!" — коментують архівний ролик Лопес її фанати.

Кліп Дженніфер Лопес у 2018 році

У такому ж образі 46-річна колумбійська співачка Шакіра відвідала показ у рамках Тижня моди у Франції у липні 2023 року. Тоді прихильники знаменитості запідозрили, що таким чином вона натякає своєму колишньому бойфренду Жерару Піке.

Шакіра Фото: Getty Images

Нагадаємо, 54-річна Дженніфер Лопес поділилася ранковим селфі.

Також Фокус писав про особливу нагороду, яку присвоїли Шакірі.