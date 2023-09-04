Сальма Хаєк відзначила 57-й день народження пікантною фотосесією в бікіні

Зірка продемонструвала свою фігуру, позуючи на березі океану в яскравому бікіні.

Американо-мексиканська акторка Сальма Хаєк Піно відзначила 57-й день народження фотосесією в купальнику. Яскраві кадри знаменитість опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

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На серії фотографій зірка "Фріди" купається в кришталево чистому океані та позує на березі.

Я так рада, що жива і так глибоко вдячна за всі благословення!!!! — написала актриса в підписі до публікації. — Моя улюблена сім'я, мої дорогоцінні друзі, моє здоров'я, моя робота, яка підтримує мене, моя команда, що надихає, мої стосунки з тваринами і природою і любов усіх моїх відданих шанувальників. Вітаю мене з 57-річчям!!!

На зображеннях дружина французького бізнесмена Франсуа-Анрі Піно продемонструвала свою струнку фігуру в червоному купальнику з білою вишивкою. Хаєк, яка доповнила образ крислатим капелюхом і сонцезахисними окулярами, залишила своє темне волосся розпущеним.

Нагадаємо, кілька тижнів зірка фільму "Вічні" відпочивала з близькими в Мексиці. У відпустці до неї приєдналися чоловік Франсуа-Анрі Піно, донька Валентина, мама акторки та діти її коханого від попередніх союзів.

За цей час Хаєк регулярно ділилася з фанатами фотографіями в купальниках, зокрема Сальма позувала в бірюзовому суцільному купальнику Gucci на тлі океану, а також приміряла чорний купальник з пікантним вирізом.