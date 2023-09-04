Роузі Гантінгтон-Вайтлі показала дітей, що підросли (фото)

Дівчина Джейсона Стейтема поділилася кадрами свого серпня 2023.

36-річна англійська супермодель Роузі Гантінгтон-Вайтлі показала дітей Джейсона Стейтема, що підросли. Кадрами свого серпня кохана 56-річного актора ділиться в Instagram.

"Підсумки серпня", — підписала карусель фото мама двох дітей.

На свіжих знімках Роузі показала сина Джека Оскара та доньку Ізабеллу, яка народилася у лютому 2022 року.

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Роузі Гантінгтон-Вайтлі

Дівчинка "позувала" в сумці, знайомилася з домашнім улюбленцем та крокувала вперед зі старшим братиком.

Донька Джейсона Стейтема та Роузі Гантінгтон-Вайтлі Фото: Rosie HW/instagram Донька Джейсона Стейтема та Роузі Гантінгтон-Вайтлі Фото: Rosie HW/instagram

На одному з фото кохана Джейсона Стейтема постала лише з білим простирадлом, продемонструвавши свою фігуру.

"Наймиліша сім'я", "Така гарненька", "Шикарні малюки", — коментують серію свіжих знімків прихильники англійської знаменитості.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем зустрічаються з 2010 року. Наразі вони виховують двох спільних дітей — сина Джека Оскара та доньку Ізабеллу.

Нагадаємо, Роузі Гантінгтон-Вайтлі сходила на прогулянку з однорічною донькою.

Також Фокус писав про появу Роузі Гантінгтон-Вайтлі в розкішному білосніжному ансамблі на модному показі в Італії.