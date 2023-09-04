Наразі артистка будує романтичні стосунки з режисером Роменом Гаврасом.

28-річна британська співачка Дуа Ліпа розкрила секрет щасливих стосунків із 42-річним французьким режисером Роменом Гаврасом, з яким вона зустрічається з початку 2023 року. Про це пише The Sun.

Зірка сцени косовського походження закцентувала увагу на питанні інтимної взаємодії з партнером.

"Не говорити про секс із людиною, з якою ти займаєшся сексом, це абсолютно ненормально для мене. Мені здається, важливо зробити розмови про секс чимось звичайним. Про це варто говорити відкрито. Сором і вина, які супроводжують ці теми, мають просто зникнути", — вважає кохана французького кінорежисера.

Зокрема Дуа Ліпа порадила намагатися цікавитися коханою людиною. А також, якщо ви самотні, не відмовлятися від користування додатками для знайомств. За словами співачки, саме там багато її знайомих знайшли своїх других половинок.

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Ромен Гаврас та Дуа Ліпа Фото: Getty Images

До 42-річного французького режисера Ліпа тривалий час зустрічалася з Анваром Хадідом — братом сестер Хадід. Втім, наприкінці 2021 року вони оголосили про розрив.

А про стосунки з новим бойфрендом офіційно стало відомо на Каннському кінофестивалі-2023. Гаврас та Ліпа дебютували як пара на червоній доріжці.

Ромен Гаврас та Дуа Ліпа Фото: Instagram @dualipa

Нагадаємо, Дуа Ліпа з батьками та Роменом Гаврасом вирушила на шопінг на Ібіці.

Також Фокус писав про вечерю британської співачки з мамою, татом та коханим.