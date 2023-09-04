Суд встановив суму аліментів Кевіну Костнеру

Від шлюбу з Крістін Баумгартнер в актора підростають троє дітей. Експара оголосила про розлучення навесні 2023.

68-річний американський актор Кевін Костнер виграв суд проти своєї ексдружини Крістін Баумгартнер. Про це пише Fox News.

Як відомо, суд Санта-Барбари зобов’язав зірку "Єллоустоуну" виплачувати 63 тисячі доларів щомісяця на утримання трьох дітей. Попри те, що спочатку його екскохана вимагала 248 тисяч доларів на забезпечення того ж рівня життя їхнім спадкоємцям. Актор був проти, вважаючи, що жінка витрачатиме ці гроші на "пластичні операції".

Втім, набагато меншу суму аліментів Костнер не вважає перемогою в суді.

"Ви знаєте, коли живете з кимось стільки років, в цьому випадку нема переможців, І це та велика, шалена штука, яка зветься життям й те, як воно швидко змінюється… Вона неймовірна мама. Ми впораємося з усім і ми розділимо. Зараз ми просто ніби відновлюємося після усього", – дав свій коментар після судового процесу 68-річний багатодітний батько.

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Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер Фото: Getty Images

Про розлучення зіркової пари стало відомо навесні 2023 після 18 років шлюбу.

Кевін Костнер Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому друг Кевіна Костнера заплатив його колишній дружині 20 тисяч доларів.

Також Фокус писав про вимогу Крістін Баумгартнер забезпечити її дітям розкішне життя з подорожами на приватному літаку.