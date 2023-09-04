Суд встановив суму аліментів Кевіну Костнеру
Від шлюбу з Крістін Баумгартнер в актора підростають троє дітей. Експара оголосила про розлучення навесні 2023.
68-річний американський актор Кевін Костнер виграв суд проти своєї ексдружини Крістін Баумгартнер. Про це пише Fox News.
Як відомо, суд Санта-Барбари зобов’язав зірку "Єллоустоуну" виплачувати 63 тисячі доларів щомісяця на утримання трьох дітей. Попри те, що спочатку його екскохана вимагала 248 тисяч доларів на забезпечення того ж рівня життя їхнім спадкоємцям. Актор був проти, вважаючи, що жінка витрачатиме ці гроші на "пластичні операції".
Втім, набагато меншу суму аліментів Костнер не вважає перемогою в суді.
"Ви знаєте, коли живете з кимось стільки років, в цьому випадку нема переможців, І це та велика, шалена штука, яка зветься життям й те, як воно швидко змінюється… Вона неймовірна мама. Ми впораємося з усім і ми розділимо. Зараз ми просто ніби відновлюємося після усього", – дав свій коментар після судового процесу 68-річний багатодітний батько.
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Про розлучення зіркової пари стало відомо навесні 2023 після 18 років шлюбу.
Нагадаємо, чому друг Кевіна Костнера заплатив його колишній дружині 20 тисяч доларів.
Також Фокус писав про вимогу Крістін Баумгартнер забезпечити її дітям розкішне життя з подорожами на приватному літаку.