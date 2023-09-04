Дженніфер Лопес знялася в кампейні бренду спідньої білизни (фото)

Зірка сцени та екрану не вперше робить ставку саме на цей бренд.

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес знялася в новому кампейні італійського бренду спідньої білизни. Знімками нещодавньої зйомки дружина Бена Аффлека ділиться у своєму Instagram з понад 250 млн підписників.

Знаменитість не вперше рекламує продукцію від Intimissimi. Артистка приміряла чорну спідню білизну з білою вишивкою, додавши до образу темну кофтинку. Волосся Лопес розпустила.

"Коли здається, що це правильно… нічого інше не має значення #ThisIsMeNow", — підписала карусель фото Джей Ло.

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Дженніфер Лопес

"Випромінює бездоганну енергію. Це атмосфера #JLOxINTIMISSIMI", "Так красиво", "Ти — моє натхнення кожного дня для того, щоб у мене було таке прекрасне тіло", — коментують нову зйомку американської знаменитості її прихильники.

Лопес давно є обличчям італійського бренду білизни та часто приміряє її, демонструючи свою підтягнуту фігуру.

Дженніфер Лопес Фото: Instagram jlo

Нагадаємо, як 54-річна Джей Ло виглядає зранку.

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