Ембер Герд пересувається на милицях після важкої травми

Актриса отримала травму стегна під час підготовки до щорічного Нью-Йоркського марафону.

37-річну Ембер Герд помітили в Мадриді на милицях. Але зірка запевнила шанувальників, що з нею все гаразд. Вона отримала травму під час підготовки до Нью-Йоркського марафону, який пройде в листопаді. Про це пише Daily Mail.

Ембер, яка зараз проживає в іспанській столиці, прогулювалася разом зі своєю сестрою Вітні Енрікес і своєю донькою Уною, якій виповнилося два роки.

Незважаючи на те, що їй довелося на деякий час полишити активні тренування, акторка мала веселий вигляд, махала прихильникам і базікала з місцевими папараці, які цікавилися, як вона отримала травму.

Ембер Герд мала простий і елегантний вигляд у чорній сукні-максі без рукавів і білих лляних шльопанцях від Chloé. Свій невимушений образ вона доповнила сережками-кільцями, годинником Apple із золотим ремінцем і безліччю намист.

Ембер Герд з'явилася на публіці всього за два тижні після того, як Австралія тихо закрила справу, відкриту проти неї справу з приводу незаконного ввезення в країну її собак Пістоля і Бу в середині 2015 року.

Раніше цього року уродженка Техасу переїхала в центральну столицю Іспанії після широко висвітлюваного в пресі судового процесу у справі про наклеп.

У травні Герд пішла з Голлівуду і непомітно переїхала до Іспанії зі своєю маленькою донькою.

"Вона знає іспанську і щаслива там, виховуючи доньку далеко від усього шуму. Я не думаю, що вона поспішає повертатися на роботу в Голлівуд, але вона, ймовірно, повернеться, коли настане час для правильного проєкту", — розповів друг актриси.

Ембер Герд продала свій будинок у Юкка-Веллі, Каліфорнія, у липні 2022 року за 1,1 мільйона доларів (майже вдвічі більше, ніж вона за нього заплатила).

Герд не працювала з часу зйомок "Аквамена і загубленого королівства" 2021 року і трилера зі скромним бюджетом "У вогні", який знімали минулої весни.

Дочка Герд народилася за рік до справи Деппа проти Герд, яка була зосереджена на звинуваченнях у наклепі, висунутих як актрисою, так і її колишнім чоловіком.

Пара була у шлюбі з 2015 по 2017 рік, і актриса стверджувала, що Джонні Депп бив її.

Після кількох судів Ембер мала виплатити грошову компенсацію колишньому чоловікові, який за цей час втратив кілька ролей у фільмах.

У підсумку і Ембер Герд перестали запрошувати на зйомки і вона, заявивши, що "втратила віру в американську правову систему", виїхала зі США.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, куди зникла Ембер Герд і чим вона займається після того, як покинула Голлівуд.