7 секретних способів, які за місяць допоможуть зменшити талію

Прагнення до тоншої талії іноді нагадує блукання лабіринтом без карти. А з огляду на всю суперечливу інформацію навколо, шлях до підтягнутого живота може виявитися абсолютно заплутаним.

Але не поспішайте засмучуватися, вам не обов'язково дотримуватися кето-, палео-, веганської, вегетаріанської, м'ясоїдної дієти або будь-якої іншої модної дієти, щоб схуднути. Замість цього ви можете виробити звички здорового способу життя, які сприятимуть довгостроковій втраті ваги. Ці звички допоможуть вам досягти мети зі схуднення і отримати струнку талію вже через 30 днів. Про це пише Eat This, Not That.

Це не чарівний метод, тому давайте будемо чесними: всі люди різні, але звички, описані тут, безумовно, направлять вас на правильний шлях. Напевно ви чули про деякі з них, а інші можуть бути абсолютно новими, але всі вони переслідують одну мету: зменшити талію. І допоможе з цим розібратися сертифікований особистий тренер і дипломована дієтологиня Джіанна Масі.

Підніміть свій NEAT

Фото: Getty Images

NEAT означає термогенез активності без вправ. По суті, це незвичайний спосіб описати всі калорії, які ви спалюєте, займаючись діяльністю, не пов'язаною з фізичними вправами, наприклад, прогулюючись офісом або наводячи лад у будинку. За даними Національного інституту охорони здоров'я (NIH), щоденне збільшення NEAT сприяє здоровому контролю ваги і допомагає запобігти ожирінню.

"Активність без вправ. Термогенез — це рух, який ми здійснюємо протягом дня поза структурованими тренуваннями. Наш загальний рух протягом дня становить нашу загальну щоденну витрату енергії. Плануйте прогулянки або пересування по дому поза структурованими тренуваннями протягом дня", — каже Масі.

Їжте достатньо білка

Протеїн часто рекламують за його переваги у втраті ваги, і на це є вагомі причини. Цей макронутрієнт не тільки допомагає вам почуватися ситим, але також має вирішальне значення для відновлення і росту м'язів, особливо якщо ви додаєте силові тренування. Дослідження показують, що вживання більшої кількості білка допомагає знизити масу тіла, зберігаючи при цьому м'язову масу. Вибирайте нежирні джерела білка, такі як курка, риба або рослинні білки.

"Рекомендований діапазон може збільшуватися або зменшуватися залежно від ваших цілей. Хороша відправна точка для здорової дорослої людини — це від 0,7 до 1 грама, помноженого на масу тіла, що становить загальну денну норму", — каже Масі.

Додайте силові тренування

Фото: Freepik

Ні, підняття важких предметів не зробить вас громіздким; це зробить вас підтягнутим і струнким. Нарощування м'язової маси є ключовим моментом у втраті ваги, оскільки м'язи спалюють більше калорій, ніж жир, навіть коли ваше тіло відпочиває. Крім того, силові вправи, орієнтовані на корпус, можуть допомогти сформувати область талії.

Масі каже: "М'язова маса дає змогу вам їсти більше їжі, краще регулювати рівень цукру в крові та почуватися сильніше. Намагайтеся займатися тренуваннями з обтяженнями мінімум два-три дні на тиждень".

Їжте овочі

Овочі просто необхідні, якщо ви хочете зробити талію тоншою. Насичені клітковиною, вони допомагають вам відчувати ситість, регулюють рівень цукру в крові та стримують неприємний потяг до солодкого. "Овочі містять корисні мікроелементи і цінну клітковину, які допоможуть вам залишатися ситими і здоровими", — стверджує Масі.

Віддавайте перевагу фруктам

Фото: Freepik

Солодкі, соковиті та смачні фрукти — це природний десерт. Вони пропонують солодкість, яку ви можете так жадати, з додатковими перевагами клітковини, вітамінів і антиоксидантів. Крім того, фрукти можуть приборкати тягу до їжі, допомагаючи вам не збитися з мети щодо зниження ваги. Дослідження, опубліковане в журналі Nutrients, показало, що вживання фруктів пов'язане зі зниженням ризику абдомінального ожиріння на 12%.

"Деякі люди уникають фруктів, але вони корисні для вашої ваги і самопочуття", — каже Масі. "Фрукти багаті на клітковину, воду, а також на цінні антиоксиданти та поживні речовини, необхідні вашому організму".

Обмежте гаджети перед сном

Дослідження показують, що екрани випромінюють синє світло, яке може порушити вироблення мелатоніну (гормону сну). Хороший нічний відпочинок має вирішальне значення для контролю ваги, оскільки сон допомагає регулювати гормони апетиту. Крім того, якісний сон пов'язаний зі збільшенням втрати жиру.

Масі каже: "Хоча отримати додаткові години сну непросто, контролюйте те, що ви можете контролювати, вимикаючи екрани за півгодини до сну. Більше сну допомагає краще сигналізувати про насичення і дає вам більше енергії".

Обмежте алкоголь

Фото: Getty Images

Ми всі любимо час від часу випити вина, але алкоголь дуже хитрий, а все через свою калорійність. Він може підвищити апетит і зменшити скутість, підвищуючи ймовірність вибору нездорової їжі. Насолоджуйтеся алкоголем у помірних кількостях, щоб тримати розмір своєї талії під контролем.

"Алкоголь не тільки безпосередньо впливає на вашу талію, але також порушує сон і відновлення", — каже Масі. "Спробуйте легшу версію або коктейль, який стає дедалі популярнішим".

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця