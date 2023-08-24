Як легко схуднути: 6 несподіваних способів спалити більше калорій

Вам не обов'язково йти в спортзал, щоб спалювати калорії. Майте на увазі, що будь-які повсякденні заняття можуть спалити не менше калорій, ніж годинне тренування в залі.

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Наприклад, ви знали, що спалюєте калорії навіть під час сну? Приблизно до 400 калорій, залежно від того, як часто ви перевертаєтеся в ліжку. Ось добірка найнесподіваніших повсякденних занять, що дають змогу спалювати калорії, однак майте на увазі, що точна кількість калорій, яку ви спалюєте під час цих заняттях, залежатиме від вашого зросту, ваги та ентузіазму під час виконання завдання. Про це пише Realbuzz.

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Садівництво

Фото: freepik

Ви будете здивовані, але тригодинна робота в саду еквівалентна годині божевільного тренування в тренажерному залі. За даними дослідників, садівники, які витрачають 5 годин на тиждень на садові роботи: стрижку газону, прополку, стрижку живоплоту і посадку петуній, можуть спалювати до 19 000 калорій на рік. Це дорівнює приблизно від 150 до 400 калорій на годину, а також купа свіжого повітря. Тож мерщій вдягайте садові рукавички і вперед!

Вигул Собаки

Фото: Pexels

Регулярна прогулянка з друзями нашими меншими — вірний шлях до спалювання калорій. Звичайно, все залежить від того, як далеко і як швидко ви йдете, але якщо ви любите вирушити в сільську місцевість на годину або близько того, ви отримаєте чудове кардіо-тренування і спалите близько 200 калорій. І знову ж таки, все це свіже повітря і спілкування просто корисні для душі та настрою.

Домашні справи

Фото: Getty

Прибирання будинку — ще один приголомшливий спосіб підтримувати гнучкість і фізичну форму. Подумайте про всі вигини і розтягування, які вам потрібно зробити, щоб помити підлогу, пропилососити килими, відполірувати меблі й витерти пил з рамок для картин. Якщо ви додасте сюди прання і прасування, це стане чудовим тренуванням для верхньої і нижньої частини тіла. І що більше зусиль ви докладете до цієї рутинної роботи, то більше калорій спалите.

Корисна порада: під час чищення поверхонь використовуйте віск, а не поліроль, щоб терти її доводилося енергійніше. Ще одна хороша ідея — залишати засоби для чищення внизу, щоб вам не доводилося постійно бігати вгору і вниз сходами, щоразу, коли вам знадобиться ще якийсь предмет. Якщо ви дійсно докладете до цього зусиль, то зможете спалити понад 300 калорій.

Мийка машини

Фото: Freepik

Ви можете серйозно скоротити споживання калорій, помивши машину. Якщо ви переконаєтеся, що виконуєте свою роботу належним чином, прибираючи як усередині, так і зовні, це, ймовірно, займе щонайменше дві години, а це складе близько 500 калорій, залежно від того, наскільки енергійно ви це робите. Крім того, ви можете кинути виклик собі і продовжити час, проведений за мийкою, натираючи улюблену машину воском.

Купівля

Фото: Getty Images

Той, хто заходив у магазини на Різдво або під час розпродажів, сильно скаржився на біль у ступнях і ногах після цілого дня блукання магазинами, і на це були вагомі причини. Вирушаючи за покупками по магазинах, ви за день можете зробити не один десяток тисяч кроків. Наступного разу, коли підете за покупками, увімкніть крокомір і подивіться, скільки кроків ви пройдете. І не забувайте, що тривале ходіння зі зростаючою кількістю сумок збільшить кількість калорій, які ви можете спалити.

Перегляд телевізора

Фото: Pixabay

Це може виглядати не правдиво, але навіть коли ви розслабляєтеся і відпочиваєте, ви спалюєте калорії. Година, проведена перед телевізором за переглядом улюбленої телепередачі, може становити близько 60-70 калорій. Звісно, якщо ви дивитеся спорт і це особливо напружений матч, емоційні стрибки вгору та вниз будуть чудовою підмогою не так для ваших нервів, звісно, але для тренування серцево-судинної системи точно.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця