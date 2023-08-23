Дієтологи розповіли, скільки разів на день потрібно їсти, щоб схуднути

Часто люди, сподіваючись схуднути, пропускають певні прийоми їжі, наприклад, сніданок або вечерю. Але дієтологи наголошують, що така тактика може мати неприємні наслідки.

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"Харчування має вирішальне значення навіть під час спроби схуднути, оскільки для правильного функціонування організму потрібне постійне надходження поживних речовин, — каже Беата Рідігер, зареєстрована дієтологиня. — Позбавлення себе їжі або різке скорочення калорій може призвести до дефіциту поживних речовин, втрати м'язової маси й уповільнення метаболізму, що перешкоджає досягненню довгострокових цілей зі зниження ваги". Але як часто потрібно їсти? Експерти стверджують, що універсальної магічної цифри не існує. Проте вони можуть пояснити, як визначити кількість прийомів їжі на день саме для вас. Про це пише Yahoo! Life.

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Регулярне харчування важливе

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"Якщо ви їсте занадто мало, ви насправді знижуєте швидкість метаболізму та спалюєте менше калорій щохвилини кожного дня, що ускладнює втрату ваги", — каже лікарка Джозефін Конноллі-Шоонен.

Лікарка Конноллі-Шоонен пояснює, що організм вважає нестачу калорій стресором і переходить у режим виживання, "стаючи ефективнішою машиною".

"Люди можуть сприймати це як плато, коли, попри дієту й фізичні вправи, втрата ваги сповільнюється або припиняється, — говорить лікарка Конноллі-Шоонен. — Щоб уникнути цього, вам потрібно знайти кількість калорій, яка найбільше підходить для схуднення, але не допускає уповільнення втрати ваги".

Скільки разів потрібно їсти на день, щоб схуднути?

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Це залежить від різних чинників. "Рекомендації щодо того, скільки разів вам слід їсти протягом дня, є дуже індивідуальними", — каже дипломована дієтологиня Бет Червоні.

Червоні та інші експерти з дієти й харчування поділилися порадами, як визначити оптимальну кількість щоденних прийомів їжі для вашого організму та способу життя.

Вік і рівень активності

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Лікарка Конноллі-Шунен каже, що молодим людям, особливо спортсменам, імовірно, доведеться їсти чотири-шість разів на день. Однак ці цифри можуть змінюватися з віком, особливо якщо спосіб життя людини стає більш сидячим.

"Із віком ми стаємо стійкішими до інсуліну, особливо якщо ми малорухливі, і тоді краще їсти рідше — три або щонайбільше чотири рази на день, — каже лікарка Конноллі-Шоонен. — Це важливо, оскільки після їжі потрібно більше часу, щоб знизити рівень цукру та жирів у крові".

Час має значення

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Кількість годин, які ви проводите не під час сну, впливатиме на кількість прийомів їжі.

"Рекомендується не робити перерв між прийомами їжі та перекусами більше чотирьох годин, — каже Червоні. — Занадто довгі перерви між прийомами їжі можуть призвести до надмірного голоду, через що ви їстимете надто швидко, надто багато або робитимете нездоровий вибір у їжі".

Спосіб життя

Ви постійно в дорозі, і у вас немає часу пообідати? Можливо, вам доведеться їсти частіше, але меншими порціями.

"Для тих, у кого, як правило, немає часу на їжу протягом дня, потрібно зосередитися на невеликих прийомах їжі. Наприклад, шестиразове харчування в цьому разі може сприяти зниженню ваги", — каже Джуліана Тамайо, клінічна дієтологиня з Вашингтона.

Тамайо радить обирати, наприклад, протеїновий коктейль із ягодами на сніданок і хумусом та шматочками лаваша на перекус.

Слухайте свою інтуїцію

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Ви не повинні бути прив'язані до певної кількості прийомів їжі, навіть якщо намагаєтеся схуднути. "Ключова частина схуднення — це завжди прислухатися до сигналів голоду й поважати їх, але також пам'ятати про рівень ситості", — каже Тамайо.

Рідігер погоджується, кажучи: "Частота проймів їжі на день може варіюватися залежно від особистих уподобань і способу життя. Дехто досягає успіху, використовуючи три основні прийоми їжі та два перекуси, тоді як інші віддають перевагу частішим прийомам їжі невеликими порціями. Дуже важливо знайти графік, який підходить особисто вам, закриває ваші потреби й допомагає підтримувати дефіцит калорій для зниження ваги".

Проконсультуйтеся з дієтологом

На жаль, точної цифри, скільки разів на день потрібно їсти, не існує, оскільки це дуже індивідуально, але є спосіб отримати персоналізованішу пораду.

"Робота з дієтологом дасть вам змогу визначити, як часто вам потрібно їсти, а також які типи продуктів вживати, щоб допомогти вам задовольнити всі ваші потреби в калоріях, щоб ви могли живити своє тіло й довше залишатися ситими", — каже Червоні.

Червоні додає, що втрата ваги може здатися складною, особливо через неправильні уявлення про те, як це зробити.

"Схуднути набагато складніше, ніж просто "менше їсти й більше рухатися", — каже Червоні. — Загальне обмеження калорій і збільшення фізичної активності не обов'язково дадуть вам змогу досягти цілей зі зниження ваги здоровим чином і досягти довгострокових результатів".

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця