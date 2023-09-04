Помер музикант Стів Гарвелл, виконавець хіта All Star із мультфільму "Шрек"

Вокаліст гурту Smash Mouth помер у 56 років через печінкову недостатність.

Вокаліст Smash Mouth Стів Гарвелл помер у понеділок від печінкової недостатності. Йому було 56 років. Саме Стів і його гурт виконали дві композиції I'm A Believer і All Star для культового мультфільму "Шрек" 2001 року. Про смерть Гарвелла повідомив його менеджер, пише Rolling Stone.

Менеджер групи Smash Mouth Роберт Хейс підтвердив цю сумну новину в заяві для журналу Rolling Stone, заявивши, що музикант був "оточений сім'єю і друзями", коли він "мирно помер" у своєму будинку в Бойсі, штат Айдахо.

"Стів пішов зі Smash Mouth два роки тому, і гурт продовжує гастролювати з новим вокалістом Заком Гудом. Проте спадщина Стіва житиме через його музику", — сказав Хейс.

Зі Стівом Гарвеллом Smash Mouth продали понад 10 мільйонів альбомів по всьому світу і очолили чарти з двома хіт-синглами № 1, п'ятьма синглами з Top 40, трьома синглами з Hot 100, чотирма альбомами Billboard 200 і номінацією на Греммі, не кажучи вже про сотні синглів, які пролунали в кіно і на телебаченні.

"І, звичайно ж, не можна не згадати два треки зі "Шрека", — зазначив менеджер.

Гейс сказав, що "культовий голос" Стіва Гарвелла став одним із найвпізнаваніших його покоління, і відзначив "непохитну зосередженість і пристрасну рішучість виконавця досягти вершин поп-слави".

Smash Mouth — I'm A Believer

У неділю представник Smash Mouth повідомив Entertainment Weekly, що Гарвелла помістили в хоспіс на дому після перенесеної печінкової недостатності.

Представник додав, що Гарвеллу залишилося жити "всього тиждень або близько того" і що друзі та сім'я зібралися, щоб скрасити його останні дні.

Хоча Гарвелл не є офіційним учасником Smash Mouth з 2021 року, він і басист Пол Делісл — єдині два первісних учасники гурту, які залишалися незмінними впродовж більшої частини існування гурту.

Історія Стіва Гарвелла і Smash Mouth

Гарвелл почав свою музичну кар'єру в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, як репер у групі FOS. Після розпаду групи в 1990 році він почав працювати зі своїм другом, барабанщиком Кевіном Коулманом. Пізніше він об'єднався з гітаристом Грегом Кемпом і басистом Полом Делайлом. Гурт із чотирьох людей випустив два демо, які транслювали на місцевій радіостанції. Незабаром вони виступили на літньому фестивалі разом із No Doubt і Beck.

Їхній дебютний альбом Fush Yu Mang вийшов 1997 року з хітом Walkin on the Sun.

Другий альбом гурту, Astro Lounge 1999 року, містив у собі більше поп-музики і був більш різноманітним.

Їхній хіт All Star з'явився в саундтреках до численних фільмів, включно з першим фільмом "Шрек", і допоміг альбому отримати тричі платиновий статус. Їхній кавер на пісню Monkees "I'm a Believer" також з'явився у "Шреку" 2001 року.

Smash Mouth — All Star

Останній повноформатний альбом Smash Mouth, Magic, був випущений 2012 року, того ж року вийшла їхня книга Recipes From the Road. Гурт продовжував гастролювати в міру того, як до гурту приходило і покидало все більше учасників.

Хоча Гарвелл залишався опорою, він був схильний до спалахів гніву на сцені, перш ніж остаточно залишив гурт у 2021 році. На концерті у Форт-Коллінзі, штат Колорадо, 2015 року він, як повідомляється, розсердився під час виходу на біс і лаявся з шанувальниками. У 2016 році він знепритомнів і його відвезли на швидкій.

Але інцидент, що стався 9 жовтня 2021 року, змусив його піти з музики. На фестивалі Big Sip у Бетелі, штат Нью-Йорк, Гарвелла зафіксували на відео, коли він невиразно вимовляв слова, погрожував публіці й показував фанатам середній палець. Представник співака повідомив тоді газеті New York Post, що його енцефалопатія Верніке, неврологічне захворювання, вплинула на рухові функції і пам'ять Гарвелла.

"Стів мав хронічні проблеми зі здоров'ям протягом останніх восьми років, і під час свого останнього виступу на сцені Big Sip він страждав від численних симптомів, безпосередньо пов'язаних з його нинішньою медичною ситуацією. Відсьогодні Стів піде зі Smash Mouth, щоб зосередитися на своєму фізичному і психічному здоров'ї", — повідомив його представник.

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