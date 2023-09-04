Стівен Спілберг вирушив на італійські канікули на своїй розкішній яхті за 250 млн доларів

Легенда Голлівуду Стівен Спілберг і його дружина Кейт Кепшоу вирушили у відпустку на Італійську Рів'єру.

Стівен Спілберг прибув до Портофіно, Італія, зі своєю дружиною Кейт Кепшоу, зіркою "Індіани Джонса", на суперяхті, завдовжки 357 футів під назвою Seven Seas. Стівен, якого раніше критикували за польоти на приватному літаку, став ще однією голлівудською зіркою, що відпочиває в круїзі, поки в США тривають протести сценаристів та акторів. Про це пише Daily Mail.

Розкішна яхта Стівена Спілберга "Сім морів" вартістю 250 мільйонів доларів, була побудована в Нідерландах.

76-річний кінорежисер сяяв, коли прибув у мальовниче колишнє рибальське село Портофіно, тримаючись за руки зі своєю 69-річною дружиною.

Портове місто, населення якого в міжсезоння становить лише 355 осіб, стало уособленням середземноморського гламуру, ставши притулком для багатих і знаменитих.

Суперяхта Спілберга завдовжки 357 футів, побудована минулого року в Нідерландах розкішною фірмою Oceanco, може перевозити 14 гостей у семи каютах, а також 30 співробітників у ще 15 каютах.

Спілберг назвав яхту Seven Seas після того, як 2021 року він продав свою 282-футову яхту десятирічної давності з такою самою назвою.

Яхта, спроектована Sinon Yacht Architecture & Design, може похвалитися великим басейном у кормовій частині і спа-басейном на палубі. За деякими даними, спереду є посадковий майданчик для вертольотів.

Спілберг і Кепшоу стали далеко не першими з кінозірок, хто вирішив провести час в Італії цього літа.

Раніше в Портофіно бачили Кріс Дженнер та її давнього бойфренда Корі Гембла, а також Ілона Маска і його колишню дівчину Граймс.

Приїзд Спілберга до Італії збігається з Венеціанським кінофестивалем. Але на червону доріжку він не вийшов, хоч напередодні там і відбулася прем'єра фільму Бредлі Купера "Маестро", продюсером якого він є разом із Мартіном Скорсезе.

Велика частина Голлівуду уникає червоної доріжки через триваючий страйк WGA і SAG-AFTRA.

Венеціанський кінофестиваль 2023 року стане набагато скромнішим заходом, ніж був раніше, оскільки більша частина Голлівуду воліє триматися осторонь, побоюючись зриву страйків.

Нагадаємо, крім кінозірок, до Венеції з'їжджаються і політики. Так, на острові Лідо бачили Ніколя Саркозі та його дружину Карлу Бруні.