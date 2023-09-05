Румер Вілліс вийшла на прогулянку з бойфрендом і донькою (фото)

Чотири місяці тому Румер Вілліс стала мамою чарівної дівчинки Луетти.

Старша дочка голлівудських акторів Демі Мур і Брюса Вілліса, 35-річна Румер Вілліс, була помічена на сімейній прогулянці. Актрису з бойфрендом Дереком Томасом і новонародженою донькою Луеттою сфотографували в Енсіно, Лос-Анджелес. Про це пише Daily Mail.

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Румер, яка народила дівчинку у квітні, мала стильний вигляд у бежевій лляній сукні, відповідному кардигані та рожевих замшевих сліпонах. Зірка "Домашнього кролика" була без макіяжу, а її довгі світлі локони були зібрані і розпущені.

Тим часом її коханий був у вінтажній футболці Prince and The Revolution, потертих джинсах і зручних чорних кроксах. У якийсь момент прогулянки пара зупинилася, щоб тепло обійнятися.

У квітні цього року Румер повідомила у своїх соцмережах, що у неї народився первісток. Акторка і музикант офіційно оголосили про свої стосунки в Instagram у листопаді минулого року. Новина про вагітність Румер стала несподіванкою для багатьох шанувальників, оскільки вона показала свій животик уже в грудні 2022 року, опублікувавши серію зображень, на яких її обранець кладе голову їй на живіт.

Раніше Фокус писав, що Румер Вілліс розповіла, як вибрала ім'я первістку.