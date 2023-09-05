Зірка "Ейфорії" Сідні Свіні вирушила на нічне побачення з нареченим (фото)

Зіркова пара кілька днів тому прибула до Венеції на 80-й міжнародний кінофестиваль.

25-річна американська акторка Сідні Свіні та її наречений Джонатан Давіно вирушили на побачення у Венеції. Про це пише Page Six.

Зірка "Ейфорії" та її коханий приєдналися до 26-річної акторки Лілі Рейнгарт та її бойфренда Джека Мартіна, щоб провести ніч у "місті на воді". Дві зіркові пари були сфотографовані, коли трималися за руки, прямуючи на вечірку Miu Miu.

Кожен із чотирьох одягнув повністю чорне вбрання для заходу, який є частиною 80-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю.

Рейнгарт вибрала чорну приталену сукню, а Свіні одягла чорну мінісукню з короткими рукавами, прозорим верхом і спідницею з воланами.

Сідні та Давіно, яких пов’язували з 2018 року, заручилися на початку 2022 року. Хоча акторка ніколи публічно не коментувала свої стосунки, у лютому 2022 року її помітили з великою діамантовою каблучкою на лівому безіменному пальці під час прогулянки в Лос-Анджелесі. Пізніше PEOPLE підтвердили, що пара заручена.

Зірка "Білого лотоса" раніше говорила про своє рішення залишити любовне життя в таємниці.

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Сідні Свіні з нареченим

Нагадаємо, Сідні Свіні продемонструвала фігуру в чорному бікіні.

Також Фокус писав про відверте інтервʼю Сідні Свіні.