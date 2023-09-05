Колишня дружина Елвіса Преслі зʼявилася на Венеційському кінофестивалі-2023 (фото)

Це перша поява Прісцилли на червоній доріжці після смерті її доньки Лізи Марі Преслі.

78-річна американська акторка та бізнесвумен Прісцилла Преслі відвідала червону доріжку 80-го Венеційського кінофестивалю в Італії. Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина покійного Елвіса Преслі, яка вперше з’явилася на червоній доріжці після смерті дочки Лізи Марі в січні 2023, привернула увагу в чорному атласному костюмі з характерними прозорими рукавами.

Важливо Прісцилла Преслі хоче бути похованою поруч з Елвісом Преслі

Вона доповнила образ чорними туфлями на підборах, а єдиним помітним аксесуаром стала стримана чорна сумочка. Волосся знаменитість залишила розпущеним та зробила яскравий макіяж з акцентом на губи.

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Прісцилла Преслі Фото: Getty Images

Колишня дружина Елвіса Преслі зʼявилася на публіці в компанії австралійського актора Джейкоба Елорді та режисерки Софії Копполи. Вони презентували біографічний фільм "Прісцилла" про життя коханої легендарного музиканта. Головну роль у картині виконала акторка Кейлі Спені.

Венеційський кінофестиваль-2023 Фото: Getty Images

Нагадаємо, Прісцилла Преслі пригадала, як провела останні дні з донькою Лізою Марі на початку 2023 року.

Також Фокус писав про появу Ніколя Саркозі та Карли Бруні на Венеційському кінофестивалі-2023.