Колишня дружина Елвіса Преслі зʼявилася на Венеційському кінофестивалі-2023 (фото)
Це перша поява Прісцилли на червоній доріжці після смерті її доньки Лізи Марі Преслі.
78-річна американська акторка та бізнесвумен Прісцилла Преслі відвідала червону доріжку 80-го Венеційського кінофестивалю в Італії. Про це пише Daily Mail.
Колишня дружина покійного Елвіса Преслі, яка вперше з’явилася на червоній доріжці після смерті дочки Лізи Марі в січні 2023, привернула увагу в чорному атласному костюмі з характерними прозорими рукавами.
Вона доповнила образ чорними туфлями на підборах, а єдиним помітним аксесуаром стала стримана чорна сумочка. Волосся знаменитість залишила розпущеним та зробила яскравий макіяж з акцентом на губи.
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Колишня дружина Елвіса Преслі зʼявилася на публіці в компанії австралійського актора Джейкоба Елорді та режисерки Софії Копполи. Вони презентували біографічний фільм "Прісцилла" про життя коханої легендарного музиканта. Головну роль у картині виконала акторка Кейлі Спені.
Нагадаємо, Прісцилла Преслі пригадала, як провела останні дні з донькою Лізою Марі на початку 2023 року.
Також Фокус писав про появу Ніколя Саркозі та Карли Бруні на Венеційському кінофестивалі-2023.