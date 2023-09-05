Наомі Кемпбелл привітала Бейонсе з днем народження (фото)

4 вересня 2023 року співачці виповнилося 42 роки.

53-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл публічно привітала американську співачку Бейонсе із 42-м днем народження, який вона відзначила 4 вересня. Архівними кадрами з іменинницею зірка сцени ділиться у своєму Instagram.

"Королева B @beyonce ще один рік навколо Всесвіту, #RENAISSANCE — це рух!!! Більше сили, більше життя. Святкуємо тебе сьогодні, продовжую благословляти", — звернулася до артистки Наомі Кемпбелл, показавши низку архівних знімків з нею.

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Наомі Кемпбелл та Бейонсе

"Найкраща модель світу разом з найкращою співачкою світу", "Королеви святкують королев", "Ікони", — приєднуються до привітань прихильники британської супермоделі.

Як відомо, Бейонсе відсвяткувала 42-й день народження на сцені, давши концерт у Лос-Анджелесі. Туди прибула низка зірок: Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе, Том Голланд та Зендея, подружжя Біберів тощо.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл привітала покійного Майкла Джексона, якому могло б виповнитися 65 років, з днем народження.

Також Фокус писав про майбутню появу Наомі Кемпбелл у показі відомого бренду.