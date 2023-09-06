Періс Гілтон показала нові знімки сина Фенікса (фото)

Малюк народився у січні 2023 року за допомогою сурогатної матері.

42-річна американська світська левиця Періс Гілтон показала нові знімки з первістком Феніксом. Сімейними кадрами знаменитість поділилася в Instagram з понад 24 млн підписників.

Дружина Картера Реума показала, як проводила час із малюком у басейні. Періс була одягнута в чорний суцільний купальник, капелюх із широкими крисами та сонцезахисні окуляри. Тим часом Фенікс приміряв блакитний костюмчик та капелюшка.

"Сподіваюся, у всіх були чудові вихідні на День праці, я знаю, що у нас були", — звернулася до прихильників молода мама.

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Періс Гілтон із сином Феніксом

"Так мило!", "Мені потрібно потримати цю дитину", "Миле янголятко", — коментують карусель свіжих знімків Періс її підписники.

На початку 2023 року стало відомо, що Періс Гілтон та Картер Реум уперше стали батьками. Парі народила сина Фенікса сурогатна мати. Первістка часто показує в соцмережах його зіркова мама.

А одружилися Гілтон та Реум восени 2021 року.

Періс Гілтон та Картер Реум Фото: Instagram parishilton

Нагадаємо, Періс Гілтон привітала чоловіка із 45-ма місяцями шлюбу.

Також Фокус писав про особливу здатність Періс Гілтон.