20 років шлюбу Володимира та Олени Зеленських: топ-5 фото президентського подружжя

Президент України та перша леді одружилися 20 років тому та виховують двох дітей.

6 вересня 2023 року Володимир та Олена Зеленські святкують 20-ту річницю весілля. Фокус зібрав топ-5 фото президентського подружжя з 2019 по 2023 роки.

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До шлюбу з майбутнім президентом Олена Зеленська мала прізвище Кияшко. Перша леді була сценаристкою та авторкою студії "Квартал 95".

За даними Вікіпедії, на момент весілля вони вже близько восьми років зустрічалися, а були знайомими ще зі школи. Шлюб став першим для обох.

Володимир та Олена Зеленські в день свого весілля у 2003 році Фото: Instagram

Новий 2023 рік

З Новим 2023 роком президентське подружжя привітало українців у парних образах відтінку хакі.

"Сьогодні лише одне бажання. І воно втілиться не дивом, а нашою працею. Боротьбою. Взаємодопомогою. Людяністю. З Новим роком! Роком нашої перемоги", — звернулися до українців президент та перша леді.

Володимир та Олена Зеленські Фото: instagram.com/olenazelenska_official

День Незалежності 2022

У перший День Незалежності України під час повномасштабної війни з РФ Володимир Зеленський звернувся до українців у вишиванці відтінку хакі. Тим часом його дружина продемонструвала елегантний чорно-білий образ.

"Наші люди вірять у ЗСУ. Наші Збройні Сили вірять у наших людей. І всі ми віримо в себе. Наш прапор підіймають по всьому світу, і по всьому світу звучать привітання українською. Наші сльози ще не висохли. Але ми хочемо й будемо усміхатися. Це День Незалежності під час війни за незалежність. Боротьби за кожного з нас. За кожну домівку та кожну родину", — зазначило подружжя.

Володимир та Олена Зеленські Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Vogue

У липні 2022 Олена Зеленська знялася для американського Vogue. На кількох кадрах перша леді позувала з чоловіком.

Фотосесію Олени Зеленської тоді розкритикували в мережі, проте вона зазначила, що не жалкує про це.

Володимир та Олена Зеленські для Vogue Фото: Olena Zelenska/Instagram

Новий 2022 рік

Напередодні 2022 року Володимир та Олена Зеленські привітали українців усміхненим зимовим фото та словами побажань.

"У новому, 2022-му, щиро бажаємо: близьких – поряд, здоров’я – кожному, можливостей – без меж, впевненості – щодня, любові – в кожне серце, добра – всім! Нехай це буде чудовий рік!" — побажали тоді президент та перша леді України.

Володимир та Олена Зеленські Фото: Olena Zelenska/Instagram

Інавгурація

Одним з перших відомих фото подружжя в новому статусі став знімок, на якому вони роблять селфі у травні 2019 року: в день інавгурації Володимира Зеленського на пост президента України. 20 травня переможець виборів став новим главою держави після Петра Порошенка.

Після цього Олена Зеленська почала активно вести соцмережі та зʼявлятися на публіці в ролі першої леді України.

Володимир та Олена Зеленські Фото: Olena Zelenska/Instagram

Президентське подружжя вперше стало батьками у 2004 році. У них народилася донька Олександра, яка влітку 2023 відсвяткувала 19-річчя. Відомо, що дівчинка навчається в українському університеті на юридичній спеціальності.

До повномасштабного вторгнення спадкоємиця подружжя активно вела свої соцмережі, проте згодом родина президента отримала вказівку "піти з медійного поля". І якщо Олена Зеленська наразі часто зʼявляється на публіці, як в Україні, так і за кордоном, то її доньку не можна помітити на жодних публічних заходах. 19-річна Олександра веде доволі приватне життя.

У 2013 році у Володимира та Олени Зеленських народився син Кирило.

Володимир та Олена Зеленські з дітьми

Зазначимо, що наразі президент та перша леді ще не привітали одне одного в соцмережах. Вони часто звертаються одне до одного у святкові дні, зокрема на дні народження, які обидва святкують взимку.

Нагадаємо, Олена Зеленська розповіла, як війна вплинула на їхню родину.

Також Фокус писав про появу президентського подружжя на публіці в День Незалежності 2023 року.