У бельгійського принца, який відмовився від престолу заради кохання, народилася третя дитина

Принц Амедео не зумів отримати дозвіл на шлюб з італійською аристократкою від свого дядька короля і відмовився від усяких претензій на престол.

Принц Бельгії Амедео та італійська аристократка Елізабетта Марія Росбох фон Волькенштайн повідомили про народження третьої дитини — малятка Алікс. Амедео був шостим у черзі на престол, коли відмовився від усіх домагань, щоб бути зі своєю коханою. Про це пише Daily Mail.

38-річний Амедео і 36-річна "Лілі", як вона вважає за краще себе називати, одружилися в Римі в липні 2014 року на елегантній та інтимній церемонії в базиліці Богоматері в Трастевере.

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Але, знайшовши дружину, романтичний бельгійський принц позбувся права успадковувати престол Бельгії.

Амедео був шостим у черзі, але, не зумівши отримати королівський "династичний" дозвіл на шлюб від свого дядька короля Філіпа, він відмовився від усіх домагань, що було підтверджено палацом 2015 року.

Алікс народилася в суботу, 2 вересня, у столиці Бельгії, Брюсселі.

Палац поділився радісною новиною в соцмережах.

Малятко Алікс

У повідомленні йшлося: "Принц Амедео і принцеса Елізабетта раді повідомити про народження доньки Алікс, яка народилася в суботу 2 вересня в Брюсселі. Алікс важить 3,4 кг і почувається добре, як і її мама. Сім'ї щасливих батьків приєднуються до цього великого щастя".

У Амедео і Лілі вже є двоє дітей: Анна Астрід Марія Австрійська-Есте, 7 років, і ерцгерцог Максиміліан Йосип Австрійський-Есте, 4 роки.

У 2015 році джерела в палаці заявили, що принц Амедео спеціально відмовився від своєї черги на престол, щоб жити спокійно незалежним життям зі своєю коханою.

Принц Амедео і його дружина Елізабетта Фото: Getty Images

Тож Елізабетта відома як ерцгерцогиня Австрії та принцеса Угорщини, титули, які переходять до неї через батька принца Лоренца, ерцгерцога Австрійського-Есте.

Амедео і Елізабетту прозвали Бельгійськими Вільямом і Кейт, на честь принца Вільяма і Кейт Міддлтон.

Амедео — старший онук короля Альберта II і королеви Бельгії Паоли, які зреклися престолу, і син сестри короля Філіпа, який зійшов на престол після зречення короля Альберта II.

Тож весілля Амедео і Ліллі стало сімейним заходом, і король Бельгії на ньому все-таки був присутній.

Зараз пара проживає в Нью-Йорку, до весілля вони зустрічалися близько семи років.

Лілі працювала журналісткою, вона вивчала літературу і кіно в Університеті Королеви Марії в Лондоні, а потім переїхала до Нью-Йорка, де працювала кореспондентом з питань мистецтва і культури в агентстві Bloomberg.

Її чоловік навчався в Лондонській школі економіки, а зараз працює аналітиком у компанії Deloitte.

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