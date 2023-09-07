Королева Йорданії Ранія зʼявилася в елегантному мʼятному образі (фото)

Король Абдалла ІІ та його дружина відвідали палац в Аммані.

Королева Ранія зʼявилася на публіці в елегантному мʼятному образі. Про це повідомляє Royal Fashine Police.

Монарша персона в компанії свого чоловіка, короля Йорданії Абдалли ІІ, відвідала палац в Аммані, де вони привітали здобувачів освіти. Для виходу Ранія обрала ніжну мʼятну сукню міді від SIMKHAI. До елегантного образу королева додала сумку в тон від бренду Elleme.

На ногах монаршої персони були туфлі-човники від Dior з абстрактним принтом. Волосся Ранії було розпущене, також вона продемонструвала лаконічне кольє, сережки, каблучки та смарт-годинник.

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Королева Ранія

Тим часом король Йорданії був у класичному костюмі зі світлою сорочкою та краваткою.

"Їхні величності король Абдалла II та королева Ранія Аль Абдалла приймають сьогодні найкращих здобувачів освіти у палаці Аль-Хусейнія #Jordan", — зазначили на офіційній сторінці королівської родини Йорданії.

Королева Ранія та король Абдалла ІІ

Нагадаємо, королева Йорданії відвідала село у вишитій сукні.

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