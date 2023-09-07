Дружини президента Сербії та прем'єра Вірменії стали гостями на Саміті Олени Зеленської

Подію вперше відвідали перші леді Сербії та Вірменії — країн, які своєю політикою традиційно висловлювали підтримку РФ.

Дружина прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна Ганна Акопян і дружина президента Сербії Олександра Вучича Тамара Вучич стали гостями на Саміті перших леді та джентельменів у Києві, організованому першою леді України — Оленою Зелнською. Захід відбувся 6 вересня в Києві, повідомляє Фокус. Розглядаємо образи найнесподіваніших гостей події.

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Фото: Instagram @olenazelenska_official

Перша леді Сербії з'явилася на події в довгій обтислій сукні, яку доповнила чорними елегантними туфлями на невеликих підборах. Як аксесуари Тамара Вучич застосувала перловий обруч для волосся, а також — відповідні сережки і кілька золотих браслетів на руках.

Довге темне волосся перша леді Сербії залишила розпущеним, доповнивши образ темним макіяжем, включно з матовою червоною помадою.

Тамара Вучич Фото: Twitter @ZelenskaUA

Перша леді Вірменії прийшла на Саміт у чорному брючному костюмі. Свій діловий ансамбль вона доповнила чорними лаковими лоферами і клатчем у тон. До образу Анна Акопян підібрала довге кольє з перлів, срібний годинник з фіолетовим циферблатом і сережки Van cleef.

Анна Акопян Фото: Twitter @ZelenskaUA

Тим часом перша леді України обрала білий елегантний костюм від бренду GASANOVA, доповнивши його бежевими туфлями-човниками та символічною брошкою у формі карти України.

Олена Зеленська Фото: Instagram @olenazelenska_official

Нагадаємо, Саміт перших леді та джентльменів — міжнародне об'єднання подружжя перших осіб світу, засноване дружиною Президента України Оленою Зеленською 2021 року для обміну досвідом та реалізації спільних проєктів заради добробуту людей у світі.

Раніше Фокусу вдалося поспілкуватися на Саміті зі знаменитостями, які публічно підтримують Україну.