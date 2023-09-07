Харчишин, Корогодський і Кличко: як у Києві відбулася прем'єра фільму "Я, Ніна" (фоторепортаж)

У київському кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра фільму "Я, Ніна". Картина знята за мотивами особистої історії боротьби з онкологією відомої телеведучої Яніни Соколової.

У ТРЦ "Гулівер" відбувся масштабний івент з нагоди прем'єри очікуваної української стрічки "Я, Ніна", показ якої стартує вже 7 вересня. Серед гостей були помічені знаменитості, медійні особистості та політики.

Фільм презентувала творча група, зокрема продюсерка, авторка ідеї та прототип головної героїні Яніна Соколова, режисерка Марися Нікітюк, продюсерка Юлія Сінькевич, виконавиця головної ролі Ксенія Хижняк, актори Максим Панченко та Олексій Трітенко, авторка саундтреку і виконавиця однієї з режисерів. Фокус побував на прем'єрній події.

Віталій Кличко, Яніна Соколова

Сюжет картини "Я, Ніна" розгортається навколо Ніни Сокіл — сильної особистості, красивої та успішної телеведучої. У її житті є все, про що тільки можна мріяти: кохання, кар'єра, шанувальники. В одну мить фатальна новина руйнує все, до чого зірка так довго йшла. Саме ця перешкода змусить його зрозуміти, хто він насправді, і що найважливіше в житті.

Гарік Корогодський

Гостями прем'єрного показу стали мер Києва Віталій Кличко, бізнесмен Гарік Корогодський, режисери Олесь Санін, Володимир Тихий і Роман Хімей, акторки Ірма Вітовська, Ганна Гуляєва та Олена Лавренюк, актори Влад Нікітюк та Роланд Мішко, співачки Ганна Завальська, телеведучі Олег Панюта, В'ячеслав Соломко, Монро, Наталя Городецька, музичний блогер Ваня Рассел, артдиректор кінофестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі, хореограф Євген Кот, журналіст Юрій Марченко, Леся Патока, кураторка Катя Тейлор.

Валерій Харчишин, Яніна Соколова

Яніна Соколова, Ірма Вітовська

Анна Завальська, Катя Тейлор

Монро

В'ячеслав Соломка

Олега Панюта, Яніна Соколова

Олена Лавренюк, Яніна Соколова

Ксенія Хижняк

Раніше Фокус писав про прем'єрний показ стрічки "20 днів у Маріуполі".