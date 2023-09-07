Майлі Сайрус зізналася, коли зрозуміла, що розлучиться з Ліамом Гемсвортом
Зіркова пара одружилася у 2018 після близько десяти років стосунків і розлучилася у 2020.
30-річна американська співачка Майлі Сайрус розповіла, коли зрозуміла, що її стосунки з актором Ліамом Гемсвортом закінчилися.
У своєму TikTok співачка "Flowers" розповіла, коли вона дізналася, що її шлюб з 33-річним австралійським актором закінчився.
Поп-зірка пояснила, що це сталося на музичному фестивалі в Гластонбері, Англія, у червні 2019 року.
"Гластонбері був у червні, — сказала Сайрус, — саме тоді було прийнято рішення".
У той час зірки, які одружилися в грудні 2018 року, зазнали великих втрат і "просто намагалися відновити якомога швидше" після того, як їхній улюблений будинок у Малібу згорів у листопаді 2018 року.
"День шоу був днем, коли я вирішила, що в моєму житті більше не буде таких стосунків", — продовжила Сайрус.
Далі співачка пояснила, як вона змусила себе поховати емоції та вдатися до втіхи заради своїх шанувальників.
"Це був ще один момент, коли робота, гра, персонаж були на першому місці", — зізналася Майлі.
"І я думаю, що саме тому для мене так важливо, щоб [більше] так не було. Людина на першому місці", — продовжила вона.
Співачка також згадала незаперечну хімію між нею та австралійським актором, коли вони вперше зустрілися на зйомках "Останньої пісні" у 2009 році.
"Я думаю, що одним із елементів, які зробили цей фільм таким особливим, було те, що ми спостерігали, як двоє дуже молодих людей закохуються одне в одного, і це відбувалося в реальному часі та в реальному житті", — зізналася зірка "Ханни Монтани".
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