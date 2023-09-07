Майлі Сайрус зізналася, коли зрозуміла, що розлучиться з Ліамом Гемсвортом

Зіркова пара одружилася у 2018 після близько десяти років стосунків і розлучилася у 2020.

30-річна американська співачка Майлі Сайрус розповіла, коли зрозуміла, що її стосунки з актором Ліамом Гемсвортом закінчилися.

У своєму TikTok співачка "Flowers" розповіла, коли вона дізналася, що її шлюб з 33-річним австралійським актором закінчився.

Поп-зірка пояснила, що це сталося на музичному фестивалі в Гластонбері, Англія, у червні 2019 року.

"Гластонбері був у червні, — сказала Сайрус, — саме тоді було прийнято рішення".

У той час зірки, які одружилися в грудні 2018 року, зазнали великих втрат і "просто намагалися відновити якомога швидше" після того, як їхній улюблений будинок у Малібу згорів у листопаді 2018 року.

"День шоу був днем, коли я вирішила, що в моєму житті більше не буде таких стосунків", — продовжила Сайрус.

Далі співачка пояснила, як вона змусила себе поховати емоції та вдатися до втіхи заради своїх шанувальників.

Ліам Гемсворт та Майлі Сайрус Фото: Getty Images

"Це був ще один момент, коли робота, гра, персонаж були на першому місці", — зізналася Майлі.

"І я думаю, що саме тому для мене так важливо, щоб [більше] так не було. Людина на першому місці", — продовжила вона.

Співачка також згадала незаперечну хімію між нею та австралійським актором, коли вони вперше зустрілися на зйомках "Останньої пісні" у 2009 році.

Ліам Гемсворт та Майлі Сайрус Фото: Getty Images

"Я думаю, що одним із елементів, які зробили цей фільм таким особливим, було те, що ми спостерігали, як двоє дуже молодих людей закохуються одне в одного, і це відбувалося в реальному часі та в реальному житті", — зізналася зірка "Ханни Монтани".

Нагадаємо, Майлі Сайрус показала, як поєднувати сорочку та джинси восени 2023.

Також Фокус писав про весілля матері Майлі Сайрус.