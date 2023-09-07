Кайлі Дженнер сходила на концерт із сумочкою з чистого срібла

Кайлі Дженнер продемонструвала на концерті Бейонсе рідкісну срібну міні-сумку Hermes вартістю 60 тисяч доларів.

Кайлі Дженнер днями викликала фурор, коли цілувалася з Тімоті Шаламе на концерті Бейонсе. Але на особливу увагу заслуговує і її оригінальний аксесуар: сумка з чистого срібла. Про це пише Daily Mail.

26-річна зірка реаліті-шоу постаралася відповідати сріблястому дрес-коду, який був прийнятий на останньому концерті Бейонсе. Вона доповнила свою міні-сукню без бретелей невеликою срібною сумочкою, яка коштує близько 60 тисяч доларів.

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Кайлі Дженнер на концерті Бейонсе

На зірковому концерті з нагоди дня народження Бейонсе вона була помічена з рідкісною срібною сумкою Hermès Mini Kelly 15 зі стерлінгового срібла.

У сумочці 1990-х років також є ремінець, повністю виконаний у фірмовому дизайні люксового бренду Chaîne D'Ancre, який часто зустрічається в їхніх браслетах.

У минулому сумочка, яку вважають "шедевром" і яка входить до "п'ятірки найособливіших сумок у світі", продавалася на аукціоні за відносно низькою ціною приблизно за 50 тисяч доларів.

Срібна сумка Hermès Mini Kelly Фото: Соцмережi

Але сумочка не була головною новиною. Засновниця Kylie Cosmetics також підтвердила свій роман із 27-річним Тімоті Шаламе, коли вони обмінялися кількома поцілунками на концерті.

Кайлі та її новий кавалер вперше з'явилися на публіці як пара.

Вперше Кайлі і Тімоті запідозрили в романі у квітні цього року. Вважається, що у Дженнер і Шаламе зав'язався роман після відвідування показу мод Жана-Поля Готьє наприкінці січня.

Останніми місяцями пара була помічена на побаченнях в особняку Шаламе в Беверлі-Гіллз.

Раніше Кайлі Дженнер була в тривалих стосунках із репером Тревісом Скоттом.

Пара почала зустрічатися 2017 року, кілька разів розлучалася і сходилася знову, але остаточно розлучилася наприкінці 2022 року.

У колишньої пари двоє дітей — п'ятирічна донька Стормі та 19-місячний син Ейр.

Нагадаємо, раніше ходили чутки про розставання Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе на початку серпня 2023 року.