Зберегти молодість: 5 продуктів, яких слід уникати, щоб уповільнити старіння

Те, наскільки швидко ви постарієте, залежить не тільки від генетики, а й від способу життя, включно з вашим харчуванням. Адже існує низка продуктів, які прискорюють процес старіння шкіри.

Помітили на обличчі зморшки сміху, а вам лише 20? Судячи з усього, ваш раціон харчування залишає бажати кращого і, можливо, у цьомц винні певні продукти. Доктор Сомнатх Гупта, лікар-консультант і діабетолог, каже, що на старіння шкіри можуть впливати два основні чинники — генетичні фактори та фактори навколишнього середовища. Про це пише The Indian Express.

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"Фактори навколишнього середовища включають дієту, сон, стрес та активність. Хоча не існує якогось одного продукту, який безпосередньо спричиняє старіння шкіри, деякі дієтичні уподобання можуть сприяти передчасному старінню через їхній вплив на загальний стан здоров'я та шкіри", — пояснив Гупта.

Продукти з високим вмістом цукру

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Надмірне споживання цукру може призвести до процесу, який називається глікуванням, під час якого молекули цукру зв'язуються з волокнами колагену й еластину в шкірі, роблячи їх жорсткими й менш гнучкими. "Це може призвести до появи зморшок і провисання шкіри", — пояснив доктор Гупта.

Оброблені та смажені продукти

Ці продукти часто містять шкідливі жири та високий рівень натрію, що може призвести до запалення в організмі. Хронічне запалення може прискорити старіння шкіри, руйнуючи колаген та еластин.

За словами доктора дерматології та косметології Кріту Бхандарі, оброблене м'ясо, таке як бекон і ковбаси, містить кінцеві продукти глікування (AGE), які можуть прискорити старіння шкіри, пошкоджуючи колаген та еластин.

Алкоголь

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Надмірне вживання алкоголю може призвести до зневоднення шкіри, що зі свого боку спричиняє сухість і появу заломів. "Він також може розширювати кровоносні судини, викликаючи почервоніння, які з часом можуть стати постійними", — сказав доктор Гупта.

Трансжири

Продукти, багаті цими шкідливими жирами, можуть сприяти запаленню і пошкоджувати природний бар'єр шкіри, роблячи її більш сприйнятливою до чинників навколишнього середовища, таких як УФ-випромінювання. "Трансжири, що містяться в смажених і оброблених продуктах, можуть спричиняти запалення і, отже, окислювальний стрес", — сказав доктор Бхандарі.

Кофеїн

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За словами доктора Гупти, помірне споживання кофеїну, як правило, безпечне, але надмірне його споживання може призвести до зневоднення, що зробить шкіру тьмяною, сухою і прискорить появу ознак передчасного старіння.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця