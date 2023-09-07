Титули принца Гаррі та Меган Маркл не включили в їхні запрошення (фото)

Герцогське подружжя залишилося єдиним без вказівки їхніх професій.

Титули 38-річного принца Гаррі та 42-річної Меган Маркл не включили до списку запрошених гостей на футбольний матч "Інтер Маямі" у Лос-Анджелесі 3 вересня 2023 року. Про це повідомляє X(Twitter)-акаунт Football Ramble.

Дескриптори на кшталт "актор", "музичний виконавець", "гравець НБА" або "комік / творець контенту" були перераховані поруч з іншими іменами, але назв "герцог і герцогиня Сассекські" ніде не було. Вони єдині, хто залишився в списку без назви свого роду діяльності. Просто "Меган Маркл" та "принц Гаррі".

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Список гостей на минулу вечірню гру LAFC проти Inter Miami. Досить божевільна суміш людей", — зазначають у Football Ramble.

Зокрема спортивну подію відвідали Леонардо Ді Капріо, Селена Гомес, Джейсон Судейкіс, Том Голланд тощо.

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Але це не завадило 38-річному принцу Гаррі спостерігати, як "Інтер Маямі" переміг ФК "Лос-Анджелес", хоча 42-річної Меган Маркл не було разом з чоловіком.

Однак пару згодом помітили, коли вони танцювали на концерті Бейонсе в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, принц Гаррі посміхався, проводячи час на футбольному матчі.

Також Фокус писав про мрії сина принца Гаррі та Меган Маркл щодо його майбутньої професії.