Дочка Гайді Клум постала в прозорому білому ансамблі на модному показі

На показі Наомі Кемпбелл представила колекцію, яку вона розробила спільно з модним ритейлером.

19-річна модель Лені Клум, дочка німецької супермоделі Гайді Клум, стала гостею показу Naomi Campbell X PrettyLittleThing на Тижні моди в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

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Модель-початківець сяяла в білому прозорому топі без рукавів за 22 долари і відповідній спідниці за 32 долари з подолом, що спускається до щиколоток. Обидві речі можна знайти в останній колекції Naomi x PrettyLittleThing, а також придбати в чорному кольорі.

Лені Клум Фото: Getty Images

Завдяки прозорому матеріалу вбрання Лені було видно, що мереживна біла нижня білизна збігається з колірною гамою образу. Вона одягла білі туфлі на високих підборах із закритим носком, щоб завершити свій образ для зіркового заходу.

Її темно-русяві локони були зібрані в модну зачіску, а макіяж був зроблений з акцентом на очах, включно з чорною підводкою, проведеною з внутрішніх куточків очей.

Дочка знаменитої моделі вибрала мінімум аксесуарів, щоб її вбрання стало головним акцентом, додавши пару сережок зі срібла зі стразами.

Лені приєдналася до інших знаменитостей на заході в Нью-Йорку, таких як Емілі Ратаковскі, Джулія Фокс, а також Лорі Гарві, коли вони спостерігали, як культова супермодель Наомі Кемпбелл дебютувала у своїй власній колекції з PrettyLittleThing. Згідно з офіційним сайтом ритейлера, лінія, що складається з 82 предметів, віддає "данину поваги спадщині і культовому фірмовому стилю Наомі".

Також раніше Фокус писав, що Лені Клум возз'єдналася зі своїм батьком.