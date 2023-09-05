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Стиль життя

Донька Гайді Клум воззʼєдналася зі своїм батьком (фото)

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Фото: Seal\Instagram | Лені Клум та співак Сіл

Співак Сіл зворушливо звернувся до доньки в соцмережі.

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60-річний британський співак та чотириразовий володар "Греммі" Сіл возз'єднався зі своєю 19-річною донькою Лені в Нью-Йорку під час перерви у світовому турне, яке тривало 39 днів. Сімейним знімком музикант ділиться в Instagram.

Одразу зазначимо, що Лені — біологічна донька німецької топмоделі Гайді Клум та менеджера "Формули-1" Флавіо Бріаторе. Втім, ще до народження дівчинки батько відмовився від неї. Лені вдочерив другий чоловік Гайді Клум — музикант Сіл. Вони були в офіційному шлюбі з 2005 по 2014.

"У Нью-Йорку з молодою жінкою, яка змінила моє життя на краще 19 [років] тому", — написав в Instagram 60-річний R&B виконавець.

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"Дякую Лені за те, що ти зробила мене кращою людиною. Люблю тебе, тато", — додав Сіл.

У коментарях юна модель відповіла: "Так мило! Я люблю тебе, тату!"

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Лені Клум з батьком

Сіл почав зустрічатися зі своєю колишньою дружиною Гайді Клум після того, як вона завагітніла дитиною від свого колишнього бойфренда Флавіо Бріаторе, і саме він був присутній на її пологах у 2004 році.

Наполовину нігерієць, наполовину бразилець, він офіційно вдочерив Лені у 2009 — через чотири роки після того, як він одружився з Гайді на пляжі в Мексиці. Втім, у 2014 році вони розлучилися. Наразі топмодель одружена з музикантом Томом Каулітцом.

Гайді Клум з донькою Лені Fullscreen
Гайді Клум з донькою Лені
Фото: heidiklum

Нагадаємо, Лені Клум відвідала вечірку в Гамбурзі.

Також Фокус писав про появу Гайді Клум з донькою на обкладинці глянцю.