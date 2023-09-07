Пожертвують гроші Україні: Нікола Пельтц врегулювала позов з організаторами свого весілля

Скандал виник після того, як батько нареченої, мільярдер Нельсон Пельтц, подав до суду на організаторів весілля, коли вони відмовилися повертати депозит у розмірі 159 000 доларів.

Судові позови з приводу розкішного весілля Брукліна і Ніколи Пельтц Бекхем були врегульовані після того, як обидві сторони досягли угоди. Після кількох місяців переговорів між сім'єю Пельц і Plan Design — компанією, найнятою для планування розкішного весілля Брукліна і Ніколи в Майамі 2022 року — обидві сторони дійшли згоди. І організатори пожертвують частину грошей на допомогу Україні. Про це пише Daily Mail.

"Сторони вважають, що ця контрактна суперечка між Нельсоном Пельцем і Plan Design має бути вирішена на узгоджених умовах. У рамках врегулювання конфлікту PDE зробить пожертву від імені Миколи і Брукліна в кризовий фонд CARE Ukraine", — йдеться в заяві.

Організатори весіль Ніколь Брагін і Аріанна Гріхальба були "спустошені" на початку цього місяця, коли бізнесмен-мільярдер Нельсон Пельц подав позов з вимогою повернути йому депозит у розмірі 159 000 доларів.

Агентство Plan Design найняли за шість тижнів до весілля і звільнили дев'ять днів потому.

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем на своєму весіллі Фото: Instagram @brooklynpeltzbeckham

Нельсон Пельтц, батько Ніколи, стверджував, що не отримав назад свою заставу в розмірі 159 000 доларів США, і, згідно з його документами, він стверджував: "За дев'ять днів переговорів... (вони) не змогли забронювати жодного нового постачальника весільних послуг, не змогли остаточно узгодити умови будь-якої угоди з будь-яким із постачальників, яких раніше обрали Пельтц і його сім'я, і не були присутніми на раніше запланованих зустрічах із Пельтцем".

Також у заяві йшлося про те, що популярність молодят у поєднанні з очікуваною присутністю багатьох високопоставлених гостей вимагали, щоб організатор весілля володів досвідом і персоналом для планування, координації та проведення весільного заходу очікуваного рівня і складності.

Згадувалося, що у списку було понад 500 гостей, зокрема багато знаменитостей, спортсменів, високопосадовців та інших впливових осіб, які "приїхали з усього світу, щоб узяти участь".

Батьки Ніколи Пельтц: Нельсон і Клаудія Фото: nicolaannepeltzbeckham

Однак організатори весіль завдали удару у відповідь, і детально розповіли про те, як Пельтц і його дочка Нікола вели справи.

Вони навіть опублікували скріншоти листувань і найняли юриста, щоб він захистив їхню репутацію.

Брагін і Гріхальба у відповідь назвали Пельца "хуліганом-мільярдером" і подали зустрічний позов до суду Майамі за порушення контракту і втручання в ділову угоду.

Вони також подали до суду на Ніколу Пельтц Бекхем, її матір Клаудію та весільного дизайнера Ріші Пателя щодо відшкодування збитків у розмірі щонайменше 41 000 фунтів стерлінгів плюс судові витрати.

Компанію Plan Design Events найняли в лютому 2022 року, всього за шість тижнів до пишного весілля.

Організатори погодилися на гонорар у розмірі 264 000 фунтів стерлінгів, при цьому Пельц внесе заставу в розмірі половини цієї суми.

Вони змінили Престона Бейлі — ікону індустрії, який раніше планував весілля Кетрін Зети-Джонс з Майклом Дугласом. Він сказав, що пішов за обопільною згодою після року роботи, тому що його графік був "перевантажений".

Брагін і Гріхальба зазначили, що планування було хаотичним: списки гостей постійно змінювалися, а наречена була занадто зайнята, щоб обговорювати власне весілля.

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем на своєму весіллі Фото: nicolaannepeltzbeckham

На них звалили непомірний обсяг роботи, адже виявилося, що їхні попередники не замовили торт, не домовилися з постачальниками квітів і не замовили перукарів, візажистів, фотографів і відеооператорів.

Брагін і Гріхальба заявили, що працювали по 17 годин на день, щоб задовольнити запити своїх клієнтів, але часу все одно не вистачало, до того ж Нікола Пельтц сварилася з Вікторією Бекхем і не хотіла, щоб та знала про проблеми з плануванням.

До того ж виявилося, що батько Миколи навіть хотів скасувати весілля, але дружина благала його цього не робити.

Хоча Пельц заплатив за захід близько 3 мільйонів фунтів стерлінгів, у судових документах стверджували, що були деякі витрати, які його дружина хотіла зберегти в таємниці: наприклад, 100 тисяч доларів, які заплатили за зачіску і макіяж Ніколи.

Цікаво, але у своєму зустрічному позові організатори не критикували тільки Брукліна Бекхема. Наречений був усім задоволений і вони назвали його "справжнім джентльменом".